Trump: "Kraliçe Elizabeth ile çok eğlendik"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in kendisiyle çok eğlendiğini ve yardımcılarının Kraliçeyi 25 yıldır ilk defa bu kadar eğlendiğini gördüklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı ziyareti sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in kendisiyle geçirdiği zaman hakkında detaylar verdi. Büyük Britanya'nın 93 yaşındaki Kraliçesi'nin davetlisi olarak Westminster Manastırı'nı ziyaret eden Trump, Buckingham Sarayı'nda eşi Melania Trump'la yemek davetine katıldı. Trump, Kraliçe'nin yardımcılarının kendisine "yirmi beş yıldan fazla süredir daha fazla eğlendiği bir an hatırlamıyoruz" dediklerini ileri sürdü.



Trump, Fox News'te yayımlanan "Fox and Friends" isimli programda, "Harika bir ilişkimiz oldu. Güldük, eğlendik. Yanında çalışanlar, 25 yıldır Kraliçelerinin çok daha fazla eğlendiği zaman görmediklerini söylediler. Sonra bunun için eleştirildim. Çünkü çok eğlendiğimizi söylediler" ifadelerini kullandı.



Trump'ın bu açıklamasından sonra CNN kanalına bağlanan Buckingham Sarayı'nın bir sözcüsü, "yorum yapacağımız bir şey yok" açıklamasını yaptı.



Trump, İngiltere gezisinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "Londra gezisi gerçekten iyi gidiyor. Kraliçe ve bütün Kraliyet ailesi muhteşemdi. İngiltere ile ilişkilerimiz çok güçlü. Ülkemizi seven muazzam iyi insanlar. Herhangi bir protesto görmedim. Ancak yalan habercilerin protesto bulmak için çok çalışacağına eminim" demişti. - WASHINGTON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

