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Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:45 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,
ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (1) NATO zirvesine katılan liderler, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı