Son Dakika Haberleri: Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
Son Dakika Güncel Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Son Dakika

Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'na girişi LONDRA - ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı,

Trump, Macron ve Almanya Başbakanı Merkel Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı

Buckingham Sarayı, Angela Merkel, Donald Trump, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:45 Kaynak: AA
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