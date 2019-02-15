Son Dakika Haberleri: Trump, Meksika Duvarı İçin 'Acil Durum' İlan Edecek

Trump, Meksika Duvarı İçin 'Acil Durum' İlan Edecek

32 dakika önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.

Trump, Meksika Duvarı İçin 'Acil Durum' İlan Edecek, System.String[]
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump, bir kez daha duvarı kurma, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor. Hükümet fonu için kararname imzalayacak ve daha önce de belirtildiği gibi, ulusal güvenlik ve sınırdaki insani krizleri durdurulmasından emin olmak için ulusal acil durum da dahil olmak üzere başka yürütme eylemleri de dahil bir kaç konuda bekleneni yapacak" denildi.

ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Meksika sınırına duvar inşaatı için talep ettiği 5,7 milyar dolar fonun Senato tarafından onaylanmaması sonrasında ABD hükümeti 35 gün kısmen kapalı kalmıştı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Donald Trump, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a Verdiği Askeri Yardımı Kesme Kararı Aldı Airbus, Geniş Gövdeli A380 Uçaklarının Üretimini Sonlandırıyor

Rus Tenisçi Maria Sharapova, Indian Wells'ten Çekildi Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 01:24:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, Meksika Duvarı İçin 'Acil Durum' İlan Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]