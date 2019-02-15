Trump, Meksika Duvarı İçin 'Acil Durum' İlan Edecek
32 dakika önce
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın ülkenin güney sınırı nedeniyle ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump, bir kez daha duvarı kurma, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor. Hükümet
fonu için kararname imzalayacak ve daha önce de belirtildiği gibi, ulusal güvenlik ve sınırdaki insani krizleri durdurulmasından emin olmak için ulusal acil durum da dahil olmak üzere başka yürütme eylemleri de dahil bir kaç konuda bekleneni yapacak" denildi.
ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Meksika
sınırına duvar inşaatı için talep ettiği 5,7 milyar dolar fonun Senato tarafından onaylanmaması sonrasında ABD hükümeti 35 gün kısmen kapalı kalmıştı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
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