Trump, NASA Başkanı\'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

30.04.2026 11:38
ABD Başkanı Donald Trump, NASA’nın Artemis II astronotlarını Oval Ofis’te ağırladığı toplantıda NASA Yöneticisi Jared Isaacman’ın kulaklarına gönderme yaparak dikkat çekti. Trump, Isaacman’a “O güzel kulaklarınla soruyu duydun mu?” diye seslenirken, “Süper işitme gücü var” dedi. Toplantıda NASA’nın geleceği, Artemis II görevi ve Trump’ın astronotlukla ilgili sözleri de gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, NASA’nın Artemis II görevinde yer alan astronotlarla Oval Ofis’te bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarının NASA’nın geleceğine ve kurumun merkezinin Washington dışına taşınıp taşınmayacağına ilişkin soruları da gündeme geldi.

Bir muhabir, NASA’nın Washington’daki merkezinin kira süresi dolduktan sonra başka bir eyalete taşınmasının değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu. Teksas, Ohio ve Florida gibi eyaletlerin bu konuda ilgi gösterdiği hatırlatıldı.

“O GÜZEL KULAKLARINLA SORUYU DUYDUN MU?”

Trump, soruyu yanıtlamak için NASA Yöneticisi Jared Isaacman’ı işaret etti. Isaacman’a dönen Trump, “Bunu en iyi söyleyecek kişi burada duran adam” dedi. Ardından Isaacman’a yönelik esprili bir ifadeyle, “O güzel kulaklarınla soruyu duydun mu?” diye seslendi. Trump, sözlerinin devamında “Çok iyi duyuyor biliyorsunuz. Süper işitme gücü var” ifadelerini kullandı. Isaacman ise Trump’ın sözlerine “Mesleğin püf noktası, efendim” yanıtını verdi.

ISAACMAN’IN NASA’DAKİ SÜRECİ GÜNDEME GELDİ

43 yaşındaki milyarder yatırımcı Jared Isaacman, Trump tarafından ikinci kez aday gösterilmesinin ardından aralık ayında NASA’nın 15’inci yöneticisi olarak onaylanmıştı. Trump, Isaacman’ın ilk adaylığını daha önce Demokrat isimlere yaptığı bağışlar ve Elon Musk ile olan bağları nedeniyle geri çekmişti. Ancak daha sonra Isaacman’ı yeniden aday göstermişti.

ARTEMIS II ASTRONOTLARI TARİHİ GÖREVİ ANLATTI

Oval Ofis’teki buluşmada Artemis II görevi de gündeme geldi. Pilot Victor Glover, komutan Reid Wiseman, görev uzmanı Christina Koch ve görev uzmanı Jeremy Hansen, bu ayın başında Ay çevresinde gerçekleştirdikleri 10 günlük uçuşla Dünya’dan en uzak mesafeye giden insanlar olarak tarihe geçti. Astronotların ziyareti sırasında Trump, astronot olmanın fiziksel ve zihinsel yeterlilik gerektirdiğini söyledi.

“BENİM İÇİN SORUN OLMAZDI”

Trump, astronot olabilmek için çok zeki ve fiziksel olarak güçlü olmak gerektiğini belirterek, “Oraya girmek için çok zeki olmanız gerekiyor. Fiziksel olarak da birçok şeyi iyi yapmanız lazım” dedi. Kendi fiziksel durumuna da değinen Trump, “Benim için sorun olmazdı. Fiziksel olarak çok, çok iyiyim” ifadelerini kullandı. Ardından Isaacman’a dönerek, “Biraz sorun olabilir mi bilmiyorum Jared. Bir ara denememiz gerekecek. Bir başkanın bu görevlerden birine çıkmasına izin var mı?” diye sordu. Isaacman ise “Bunun üzerinde çalışabiliriz Sayın Başkan” yanıtını verdi.

