Trump seçime 16 hafta kala kampanya menajerini değiştirdi - Son Dakika

Trump seçime 16 hafta kala kampanya menajerini değiştirdi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak 2020 başkanlık seçimleri için kampanya menajeri olarak Bill Stepien'i atadığını bildirdi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak 2020 başkanlık seçimleri için kampanya menajeri olarak Bill Stepien'i atadığını bildirdi.

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Trump, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, 2016 seçimlerinde saha yöneticisi olarak çalışan Bill Stepien'i seçim kampanya menajeri olarak atadığını, görevden alınan Brad Parscale'in ise kıdemli danışman olarak görev yapacağını açıkladı.

Trump "Bill Stepien'in Trump Kampanya Yöneticisi rolüne yükseltildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Çok uzun zamandır benimle birlikte olan ve muazzam dijital ve veri stratejilerimize öncülük eden Brad Parscale, kampanyada kıdemli danışman olarak bu rolde kalacaktır." ifadesini kullandı.

"Oklahoma mitingindeki düşük katılımın faturası"

Amerikan medyasında Trump'ın seçime aylar kala yaptığı bu değişikliğin sebebi olarak geçen ay Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapılan mitinge katılımın çok düşük seviyede kalması ve son anketlere göre, Demokrat rakibi Joe Biden'ın Trump ile aradaki oy farkını artırması gösterildi.

Haziranda Oklahoma'nın Tulsa kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti mitingine, görevden alınan danışman Parscale, 1 milyon kişinin kayıt yaptırdığını açıklamış ancak mitingin gerçekleştiği stadyuma sadece 6 bin 200 kişi gelmişti.

Yeni anket sonuçlarında fark yükseldi

Öte yandan, ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından açıklanan anket, Demokrat aday Joe Biden'ın Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı oylarını daha da artırdığını ortaya koydu.

Kayıtlı seçmenler üzerinden yapılan anket sonuçlarını göre, Joe Biden'ı destekleyenlerin oranı yüzde 52'ye yükselirken, Trump'ı onaylayanlar yüzde 37'ye geriledi.

Haziran ortasında yapılan ulusal ankette Biden ve Trump'ın oy yüzdeleri 49'a 41 şeklinde idi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Oklahoma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump seçime 16 hafta kala kampanya menajerini değiştirdi - Son Dakika
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