Trump'tan Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi

18.01.2026 00:57
Trump, Danimarka ve diğer AB ülkelerinden gelen mallara gümrük vergisi uygulayacak.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, söz konusu gümrük vergisinin 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 25'e yükseltileceğini duyurdu.

Trump, Grönland kararı gerekçesiyle Danimarka ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinden ABD'ye gönderilen mallara gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka'ya, Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerine ve diğerlerine yıllardır gümrük vergisi veya başka herhangi bir ücret talep etmeden sübvansiyon sağladık. Şimdi, yüzyıllar sonra, Danimarka'nın geri ödeme zamanı geldi. Dünya barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka bu konuda hiçbir şey yapamıyor. Şu anda korumak için iki köpek kızağı var, biri yakın zamanda eklendi. Sadece Donald Trump başkanlığındaki Amerika Birleşik Devletleri bu oyunda yer alabilir ve bunu çok başarılı bir şekilde yapabilir! Kimse bu kutsal topraklara dokunamaz, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve tüm dünyanın ulusal güvenliği söz konusu olduğunda. Her şeyden öte, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya bilinmeyen amaçlarla Grönland'a seyahat ettiler. Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması için çok tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, savunulamaz ve sürdürülemez bir risk seviyesini oyuna sokmuşlardır.

Bu nedenle, küresel barış ve güvenliği korumak için, bu potansiyel olarak tehlikeli durumun hızlı ve tartışmasız bir şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yukarıda belirtilen tüm ülkeler (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya), Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde, gümrük vergisi yüzde 25'e çıkarılacaktır. Bu gümrük vergisi, Grönland'ın tamamen ve tamamen satın alınması için bir anlaşmaya varılana kadar ödenecek ve ödenebilir olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri 150 yılı aşkın bir süredir bu işlemi gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok başkan, haklı nedenlerle bunu denemiştir, ancak Danimarka her zaman reddetmiştir.

Şimdi, Altın Kubbe ve hem saldırı hem de savunma amaçlı modern silah sistemleri nedeniyle, satın alma ihtiyacı özellikle önemlidir. Kanada'nın olası korunması da dahil olmak üzere, 'Kubbe' ile ilgili güvenlik programlarına şu anda yüz milyarlarca dolar harcanmaktadır ve bu çok parlak, ancak son derece karmaşık sistem, açıları, ölçüleri ve sınırları nedeniyle, bu topraklar da dahil edildiğinde maksimum potansiyel ve verimlilikle çalışabilir. Amerika Birleşik Devletleri, onlarca yıldır maksimum koruma dahil olmak üzere onlar için yaptığımız onca şeye rağmen, bu kadar büyük risk altına giren Danimarka ve/veya bu ülkelerden herhangi biri ile derhal müzakereye hazırdır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

Kaynak: ANKA

