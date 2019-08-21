Son Dakika Haberleri: Trump'tan Avrupa'ya 'DEAŞ' resti
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Trump'tan Avrupa'ya 'DEAŞ' resti

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, binlerce DEAŞ mensubunun tutuklandığını belirterek, Avrupa'nın bu kişileri geri alması gerektiğini söyledi.

Trump'tan Avrupa'ya 'DEAŞ' resti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, binlerce DEAŞ mensubunun tutuklandığını belirterek, Avrupa'nın bu kişileri geri alması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, Kentucky gezisinden önce Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin şu ana kadar binlerce DEAŞ mensubunu tutukladığını vurgulayan Trump, "ABD, binlerce kilometre uzaktan DEAŞ ile savaşıyor. Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DEAŞ'a karşı daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, tutuklanan DEAŞ mensuplarını geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere geri göndermekte başka çaresi kalmayacak" sözlerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
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