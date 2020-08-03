Trump'tan Boston Maratonu saldırganına verilen "idam cezası"nın uygulanması talebi - Son Dakika

Trump'tan Boston Maratonu saldırganına verilen "idam cezası"nın uygulanması talebi

ABD Başkanı Donald Trump, 2013'teki Boston Maratonu saldırısının sorumlusu Cohar Tsarnayev'e yönelik idam cezasının uygulanması çağrısında bulundu.

Trump'tan Boston Maratonu saldırganına verilen

ABD Başkanı Donald Trump, 2013'teki Boston Maratonu saldırısının sorumlusu Cohar Tsarnayev'e yönelik idam cezasının uygulanması çağrısında bulundu.

Trump, ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki gösterdi.

Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır." ifadesini kullandı.

Saldırıda çok fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve hayatının karardığını vurgulayan Trump, "Federal hükümet, tekrar idam cezası için başvurmalıdır. Ülkemiz temyiz kararının uygulanmasına izin veremez. Ayrıca, bu mahkemenin bu kadar uzun sürmesi de çok saçma." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de, 15 Nisan 2013'te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. FBI'ın, saldırının Cohar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Cohar Tsarnaev ise 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev'e verilen idam cezasını 31 Temmuz'da iptal etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Boston, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan Boston Maratonu saldırganına verilen 'idam cezası'nın uygulanması talebi - Son Dakika
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