Trump'tan Çin Devlet Başkanı'na 'Hong Kong' mesajı

Trump'tan Çin Devlet Başkanı'na 'Hong Kong' mesajıABD (DHA) ' ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yönelik 'Hong Kong'daki problemi hızlı ve insani bir biçimde çözmek istemesi durumunda, bunu yapabileceğinden hiç kuşkum yok' mesajı paylaştı.

Trump'tan Çin Devlet Başkanı'na 'Hong Kong' mesajı

ABD (DHA) ' ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yönelik 'Hong Kong'daki problemi hızlı ve insani bir biçimde çözmek istemesi durumunda, bunu yapabileceğinden hiç kuşkum yok' mesajı paylaştı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Başkan Şi'yi iyi tanıyorum. Kendisi, halkının saygısını kazanmış mükemmel bir lider. Kendisi ayrıca zor işlerde iyidir. Başkan Şi'nin, Hong Kong'daki problemi hızlı ve insani bir biçimde çözmek istemesi durumunda, bunu yapabileceğinden hiç kuşkum yok' ifadesini kullandı.

'ÇİN MÜDAHALEYE Mİ HAZIRLANIYOR'

Hong Kong'da süren gösterilerle alakalı olarak Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, 'Hong Kong'un radikal göstericileri, halihazırda ciddi bir suç olan, polise saldırmak için son derece tehlikeli araçları sürekli kullandı. Bu durum Hong Kong'un sosyal düzeni ve hukukun üstünlüğünü gereksiz yere tahrip ediyor' şeklinde açıklama yapmıştı. Hong Kong'un hemen kuzeyindeki Çin'in Shenzhen kentinde asker ve zırhlı polislerin tatbikatlarından basına sızan görüntüler ise tartışmaları beraberinde getirdi. Avrupa medyası, bunun Hong Kong'a yönelik olası bir müdahale için sınıra sevkiyat olabileceğini yazdı.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen ya da haklarında suç iddiası bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Tartışmalara neden olan tasarıya dair konuşan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını duyurmuştu.

NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR

Tepki çeken tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak protestocular, tasarının yasalaşması halinde insanların Çin'in yargı sistemi dahilinde keyfi olarak gözaltına alınabileceğini; adil olmayan yargı süreçlerine dahil edilebileceklerine; Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanabileceğine inanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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