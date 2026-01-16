Trump'tan Gazze İçin Barış Kurulu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Gazze İçin Barış Kurulu

16.01.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Gazze için Barış Kurulu'nu kurduğunu ve başkanlık edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için "Barış Kurulu"nun (Board of Peace) oluşturulduğunu ve kurula kendisinin başkanlık edeceğini açıkladı. Kurulun Gazze planını yönlendirecek üst siyasi yapı olarak çalışmalar yürütmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onur. Kurul üyeleri yakında açıklanacak ancak şimdiden bunun şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük ve en prestijli kurul olduğunu kesinlikle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un duyurduğu üzere Gazze'ye ilişkin 20 maddelik barış planının ikinci aşamasına resmen geçildiğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesten bu yana ekibim, Gazze'ye tarihi hız ve ölçekte, rekor düzeyde insani yardım ulaştırılmasına katkı sağladı. Birleşmiş Milletler bile bu başarıyı emsalsiz olarak kabul etti. Bu sonuçlar, planın bu yeni aşaması için zemin hazırladı.

Barış Kurulu'nun başkanı olarak, Gazze'nin geçiş sürecinde yönetilmesi için, Kurulun Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen ve Gazze'nin Yönetimi için Ulusal Komite adı verilen, yeni atanmış Filistinli teknokrat hükümeti destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz biçimde bağlıdır.

Mısır, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle, Hamas ile kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlayacağız. Bu anlaşma, tüm silahların teslim edilmesini ve her bir tünelin sökülmesini de kapsayacaktır. Hamas, İsrail'e ait son naaşın iadesi dahil olmak üzere tüm taahhütlerini derhal yerine getirmeli ve gecikmeden tam silahsızlanma sürecine geçmelidir. Daha önce de söylediğim gibi, bunu kolay yoldan da yapabilirler, zor yoldan da. Gazze halkı yeterince acı çekti. Zaman şimdi. Güç yoluyla barış"

Barış Kurulu, Gazze planını yönlendirecek üst siyasi yapı olarak tanımlanırken, Ulusal Gazze Yönetim Komitesi ise barış planı kapsamında Gazze'nin geçiş sürecinde idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat yönetim olarak sunuluyor.

Graham: Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e gidiyorum

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da "Orta Doğu tarihinin bu kritik döneminde Başbakan Benjamin Netanyahu ve ekibiyle görüşmek için İsrail'e gidiyorum. Başkan Trump'ın benzersiz liderliğiyle oluşan tarihi fırsatları büyütmek istiyoruz" dedi.

Graham, Trump-Netanyahu ittifakını ABD-İsrail ilişkileri tarihindeki en güçlü ortaklıklardan biri olarak nitelendirdi ve bunun yakın gelecekte somut sonuçlar vereceğini söyledi.

Trump'ın damadı ve ateşkes görüşmelerine de katılan danışmanı Jared Kushner ise, gelişmeleri "Orta Doğu için tarihi bir yeni başlangıç" olarak nitelendirdi ve Barış Kurulu'nun kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Gazze İçin Barış Kurulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:57:56. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Gazze İçin Barış Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.