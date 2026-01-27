Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Zammı - Son Dakika
Trump'tan Güney Kore'ye Gümrük Zammı

27.01.2026 03:38
Trump, Güney Kore'nin ticaret anlaşmasına uymadığı için gümrük vergilerini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD ile varılan ticaret anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini belirterek, "Kore Meclisi yetki alanında olmasına rağmen tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için; otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlere uygulanan tüm karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan Güney Kore ile varılan ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkelerle varılan ticaret anlaşmalarının her birinin ABD için "çok önemli" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu anlaşmaların her birinde, üzerinde mutabık kalındığı şekilde gümrük vergilerimizi düşürmek için hızla hareket ettik. Elbette, ticari ortaklarımızın da aynısını yapmasını bekliyoruz" dedi. Buna rağmen Güney Kore'nin ABD ile varılan ticaret anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini belirten Trump, "Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve ben, 30 Temmuz 2025 tarihinde her iki ülke için de önemli bir anlaşmaya vardık. 29 Ekim 2025'te ben Kore'deyken bu anlaşmanın şartlarını yeniden teyit ettik. Kore Meclisi bu anlaşmayı neden onaylamadı?" diye sordu.

Anlaşmanın hala yürürlüğe girmemiş olmasına tepki gösteren Trump, "Kore Meclisi yetki alanında olmasına rağmen tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için; otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlere uygulanan tüm karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" açıklamasında bulundu.

Trump, ticaret anlaşmasına varıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Güney Kore ile "tam ve kapsamlı" bir ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak, "Güney Kore'ye yüzde 15'lik gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Güney Kore, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

