Dünya

Trump'tan İran Açıklamaları

12.01.2026 08:39
Trump, İran yönetimini eleştirerek güçlü seçenekler sunacaklarını belirtti. Müzakere sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yöneticilerle ilgili, "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, İran'ın kırmızı çizgisini aşmaya başladığını belirterek, Tahran yönetimine karşı, 'ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri' konusunda yorum yapmayacağını söyledi. İran'daki protestolarla ilgili saat başı rapor aldığını kaydeden Trump, İranlı yöneticiler hakkında, "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var" ifadelerini kullandı.

İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini bildiren Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir" diye konuştu.

Trump, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun anımsatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini aktardı.

'VENEZUELA İLE GÖRÜŞMELER ÇOK İYİ GİDİYOR'

ABD Başkanı Trump, Venezuela konusunda da değerlendirmede bulundu. Venezuela ile görüşmelerin çok iyi gittiğine dikkat çeken Trump, "Liderlikle çok iyi çalışıyoruz ve her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

'GRÖNLAND'I ALMAZSAK, RUSYA VEYA ÇİN ALACAK'

Grönland'a ilişkin açıklama yapan Trump, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

10:43
