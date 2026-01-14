Trump'tan İran'da İnfazların Durdurulduğu Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da başkanlık kararnamelerine imza attığı törende İran'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZE İNFAZLARIN DURDURULDUĞU BİLDİRİLDİ"

İran'da protestocuların öldürülmesinin ilgili yetkililer tarafından soruşturulacağını belirten Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar." şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA DURUMU İZLİYORUZ"

İran'a yönelik askeri saldırının masadan kalkıp kalkmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "İran'da sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz. Ne olup bittiğinden bilen kişilerden çok iyi açıklamalar geldi. Şu anda durumu izliyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.