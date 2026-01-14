Trump'tan İran Protestolarına Destek - Son Dakika
Trump'tan İran Protestolarına Destek

14.01.2026 11:00
Trump, İran'daki protestoculara destek vererek askeri müdahale sinyali verdi, İran karşılık vereceğini söyledi.

(ANKARA) – İran'da kötüleşen ekonomik koşulların tetiklediği ve son yılların en geniş çaplı gösterilerine dönüşen protestolar sürerken; ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın protestocuları asmaya başlaması halinde çok sert adımlar atacaklarını" belirterek, "Yardım yolda" dedi ve askeri müdahalenin gündemlerinde olduğu sinyalini verdi. İran ise her türlü girişime yanıt verileceğini ve savunma kapasitesinin en üst düzeyde hazır olduğunu belirtti.

Donald Trump, Michigan ziyareti öncesinde Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, protestocuları, "İranlı vatanseverler" olarak nitelendirdi. İran halkına gösterileri sürdürme çağrısı yapan Trump, "kendilerine kötü muamele edenlerin isimlerini hatırlamalarını" istedi ve "yardım yolda" ifadesini kullandı. "Yardım yolda" sözleriyle neyi kastettiği sorulan Trump, gazetecilere bunun kendileri tarafından anlaşılması gerektiğini söyledi. Trump, İran'a baskı uygulamak için askeri seçeneğin de değerlendirilen ihtimaller arasında olduğunu dile getirdi.

"Ödürmeler sona erene kadar İranlı yetkililerle tüm diplomatik temasları iptal ettik"

Trump, protestoculara yönelik "öldürmeler" sona erene kadar İranlı yetkililerle tüm diplomatik temasları iptal ettiğini doğruladı ve daha sonra yaptığı bir konuşmada ise İranlılara, "katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin… Çünkü çok büyük bir bedel ödeyecekler" dedi

Trump, dün ABD merkezli medya kanalı CBS News'e verdiği röportajda ise "İran'ın protestocuları asmaya başlaması halinde çok sert adımlar atacaklarını" söyledi, ancak ayrıntı vermedi. Trump, "Eğer asarlarsa, bazı şeyler göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a yönelik bir diğer mesajı da Washington'a dönüş yolculuğu sırasında geldi. Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik önceki ABD saldırısını hatırlatarak, "Tahran'a kendi ifadesiyle iyi davranış olarak nitelendirdiği kurallara uyma" çağrısında bulundu.

İran'dan peş peşe tepkiler: "Her adıma karşılık verilir"

Trump'ın açıklamalarına ilk yanıt, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani'den geldi. Larijani, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Katillerin isimlerini hatırlayın" sözlerine atıfta bulunarak, "bu listenin başında ABD Başkanı Trump'ın, ardından da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yer aldığını" söyledi.

İran'dan gelen bir diğer tepki de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde geldi. İran'ın BM Büyükelçisi Emir Said İrvani, Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "Trump'ı siyasi istikrarsızlığı teşvik etmek, şiddeti kışkırtmak ve İran'ın egemenliği ile ulusal güvenliğini tehdit etmekle" suçladı.

Mektupta, "ABD'nin yaptırımlar, tehditler ve organize edilmiş huzursuzluk yoluyla askeri müdahaleye zemin hazırlamaya çalıştığı" öne sürüldü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen ayrı bir mektupta ise "ABD ve İsrail'in sivillerin hayatını kaybetmesinden hukuken sorumlu olduğu" ifade edildi.

Daha sonra İran Ordu Komutanı Emir Hatami, "ülkesinin mevcut tehditlerle başa çıkabilecek kapasitede olduğunu belirterek, İran'ın askeri gücünün İsrail ile yaşanan 12 günlük savaştan öncesine kıyasla daha güçlü olduğunu" savundu.

İran Devrim Muhafızları da yaptıkları açıklamada, her türlü girişime karşı "belirleyici" bir yanıt verileceğini ve savunma kapasitesinin en üst düzeyde hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

