Trump'tan İran ve Venezuela Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Trump'tan İran ve Venezuela Açıklamaları

15.01.2026 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'da muhtemel rejim değişikliği ve Venezuela'daki yönetim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki muhtemel bir rejim değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi'nin çok iyi birine benzediğini belirterek, "Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum, ama kabul ederse benim için sorun olmaz" dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış anlaşması yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Bence Ukrayna bir anlaşma yapmaya daha az hazır" eleştirisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere merkezli Reuters haber ajansına Oval Ofis'te verdiği röportajda, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'daki gelişmelere ve muhtemel bir rejim değişikliği ihtimaline değinen Trump, Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi hakkında, "Çok iyi birine benziyor, ama kendi ülkesinde nasıl bir rol oynayacağını bilmiyorum. Henüz o noktaya gelmedik, birçok şeyi inceliyor ve araştırıyoruz. Ama henüz çok erken, bir şey söylemek için çok erken. Kendi ülkesinde nasıl bir ilişki kurduğunu bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Pehlevi ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini vurgulayan Trump, "Ülkesinin onun liderliğini kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum, ama kabul ederse benim için sorun olmaz" dedi.

Trump: "Delcy Rodriguez iletişim kurması kolay biri"

ABD'nin saldırıları sonrasında Venezuela'da yaşanan yönetim değişikliği hakkında da konuşan Trump, ülkenin geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ile çok iyi bir konuşma yaptığını söyledi. Gelecekte Rodriguez ile yüz yüze görüşmeyi planladığını aktaran Trump, "Kendisi iletişim kurması kolay biri. Sanırım Delcy gelecek. Henüz değil, ama sonunda gelecek ve ben de onların ülkesine gideceğim" diye konuştu.

Trump'tan Venezuela'nın muhalefet lideri Machado'ya övgü

Venezuela'nın muhalefet lideri Maria Corina Machado ile henüz görüşmediğini söyleyen Trump, "Onunla henüz tanışmadım. Ancak sanırım konuşacağız. Çok iyi bir kadın. Sanırım sadece temel konulardan bahsedeceğiz" ifadelerini kullandı. Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü vermesini isteyip istemediği sorulan Trump, "Hayır, bunu ben söylemedim. Nobel Barış Ödülü'nü o kazandı" dedi. Trump, "Peki ya ödülü getirirse?" sorusu üzerine ise, "Bu duyduğum bir şey. Bilmiyorum, ama bunu söyleyecek kişi ben olmamalıyım" ifadelerini kullandı.

"Küba'da rejimin düşme ihtimali arttı"

Trump, ABD'nin Venezuela'daki askeri operasyonlarından sonra Küba rejiminin düşme ihtimalinden daha yüksek olup olmadığı sorusuna, "Muhtemelen evet, bence öyle" yanıtını verdi. Bunu Küba'nın artık Venezuela'dan para almamasına bağlayan Trump, "Para, petrol, altın alamıyorlar. Tamamen kesildi. Bu yüzden (Küba rejiminin) düşme ihtimali daha yüksek" yorumunu yaptı.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi eleştirdi

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakereler ve barış anlaşması çabaları konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi işaret eden Trump, "Başkan Zelenskiy'nin bunu kabul etmesini sağlamalıyız" dedi. ABD'nin Ukrayna'yı istihbarat paylaşımı yoluyla korumak için güvenlik garantileri vermesi fikrini destekleyip desteklemediği sorulduğunda ise Trump, "Eğer bir şeyler başarabilirsek, yardım ederiz. Onlar ve Rusya birlikte ayda 30 bin asker kaybediyorlar. Şimdi, Avrupa bize bu konuda yardımcı olacak" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir anlaşma yapmaya hazır. Bence Ukrayna bir anlaşma yapmaya daha az hazır" yorumunu yapan Trump, gecikmenin nedeni sorulduğunda "Zelenskiy" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, Venezuela, Orta Doğu, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İran ve Venezuela Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası’nda final bileti savaşı Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

08:58
İki günde kasa dolup taştı Fenerbahçe’ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 09:07:49. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İran ve Venezuela Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.