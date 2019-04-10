Son Dakika Haberleri: Trump'tan İsrail Seçimleriyle İlgili Açıklama

Trump'tan İsrail Seçimleriyle İlgili Açıklama

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu'nun genel seçimlerde zafer kazanmasını barış göstergesi olarak nitelendirdi.

Trump'tan İsrail Seçimleriyle İlgili Açıklama, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu'nun genel seçimlerde zafer kazanmasını barış göstergesi olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'de yapılan genel seçimlere ilişkin açıklama geldi. Trump, Binyamin Netanyahu'nun beşinci kez seçilmesini "Barış göstergesi" olarak nitelendirdi. Trump, ayrıca özel savcı Robert Mueller davasıyla ilgili raporu henüz okumadığını söyledi.

İsrail'de genel seçimlerin ardından oyların yüzde 97'si sayıldı. Yerel medyada, Netanyahu'nun Likud Partisi'nin oyların yüzde 26.27'sini, rakibi Benny Gantz ve Yair Lapid'in başkanlığını yaptığı Mavi-Beyaz Partisi'nin oyların yüzde 25.94'ünü alarak 120 sandalyeli mecliste 35'er sandalye kazandığı belirtildi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:21 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Donald Trump, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandıkların Yüzde 97'si Sayıldı" Deyip İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber Trump'tan, Şeyma Subaşı'na Kötü Haber Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:53:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan İsrail Seçimleriyle İlgili Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]