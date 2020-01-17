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Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdiView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:06
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