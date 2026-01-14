Grönland\'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump\'tan dikkat çeken sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ifadelerinin ardından sular durulmuyor. Beyaz Saray'da bugün yapılacak ve Gönland'ın geleceğine dair kritik kararların gündeme geleceği toplantı öncesinde Danimarka'dan özerk bölgeyi korumaya dönük bir adım geldi. Danimarka'nın Grönland'a askeri ekipman ve personel sevk ettiği öne sürüldü.

GRÖNLAND'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK TOPLANTI BUGÜN

Toplantının Beyaz Saray'da bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Görüşmede ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Danimarka ve Grönland'dan Dışişleri Bakanları Lars Rasmussen ve Vivian Motzfeld'i ağırlayacağı bildirildi.

"DANİMARKA'YI SEÇİYORUZ"

Öte yandan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, dün düzenlediği basın toplantısında Danimarka'dan yana olduklarını vurgulayarak, "Şimdi ABD ile Danimarka arasında seçim yapmamız gerekiyorsa Danimarka'yı seçiyoruz" dedi.

"BİZ YAPMAZSAK RUSYA VEYA ÇİN YAPACAK"

Toplantı öncesi değerlendirmelerinde NATO'ya da yüklenen Trump, ilk başkanlık döneminde ABD ordusunu güçlendirdiğini ve NATO'nun ancak ABD sayesinde ayakta durduğunu savundu. Trump sözlerinin devamında, "Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duymaktadır. Bu, inşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşımaktadır. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmelidir. Biz yapmazsak Rusya veya Çin yapacak ve bu olmamalıdır.

Askeri açıdan, ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile! Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum.

Grönland Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez."

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ABD KONGRESİNDE 51. EYALET TASARISI

Washington cephesinde ise Grönland adımı yasama boyutuna taşınmıştı. Cumhuriyetçi Milletvekili Randy Fine, Grönland'ın ABD'ye 51'inci eyalet olarak katılmasını öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.

Tasarıda, adanın stratejik önemine dikkat çekilerek, bölgenin kontrolünün Rusya veya Çin'e bırakılmaması gerektiği savunulmuştu.

RUSYA VE AVRUPA'DAN TEPKİLER

Grönland tartışmalarına Rusya da dahil olmuştu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Trump'ın hamlelerine atıfta bulunarak, Grönland'ın bir referandumla Rusya'ya katılmayı seçebileceği yönünde ironik ve dikkat çekici bir açıklama yapmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Washington ziyareti sırasında konuya ilişkin Avrupa'nın tavrını netleştirmişti. Wadephul, Grönland'ın geleceği hakkındaki karar yetkisinin yalnızca Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu hatırlatmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Arktik bölgesinde ittifak içi iş birliğinin önemine vurgu yaparak birlik mesajı vermişti.