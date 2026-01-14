Grönland'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump'tan dikkat çeken sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Grönland'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump'tan dikkat çeken sözler

Grönland\'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump\'tan dikkat çeken sözler
14.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray'da Grönland'ın kaderini belirleyecek toplantı öncesi ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, "ABD, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duymaktadır. Bu, inşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşımaktadır. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmelidir. Biz yapmazsak Rusya veya Çin yapacak ve bu olmamalıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ifadelerinin ardından sular durulmuyor. Beyaz Saray'da bugün yapılacak ve Gönland'ın geleceğine dair kritik kararların gündeme geleceği toplantı öncesinde Danimarka'dan özerk bölgeyi korumaya dönük bir adım geldi. Danimarka'nın Grönland'a askeri ekipman ve personel sevk ettiği öne sürüldü.

GRÖNLAND'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK TOPLANTI BUGÜN

Toplantının Beyaz Saray'da bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Görüşmede ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Danimarka ve Grönland'dan Dışişleri Bakanları Lars Rasmussen ve Vivian Motzfeld'i ağırlayacağı bildirildi.

"DANİMARKA'YI SEÇİYORUZ"

Öte yandan Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, dün düzenlediği basın toplantısında Danimarka'dan yana olduklarını vurgulayarak, "Şimdi ABD ile Danimarka arasında seçim yapmamız gerekiyorsa Danimarka'yı seçiyoruz" dedi.

"BİZ YAPMAZSAK RUSYA VEYA ÇİN YAPACAK"

Toplantı öncesi değerlendirmelerinde NATO'ya da yüklenen Trump, ilk başkanlık döneminde ABD ordusunu güçlendirdiğini ve NATO'nun ancak ABD sayesinde ayakta durduğunu savundu. Trump sözlerinin devamında, "Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duymaktadır. Bu, inşa ettiğimiz Altın Kubbe için hayati önem taşımaktadır. NATO, bunu elde etmemiz için öncülük etmelidir. Biz yapmazsak Rusya veya Çin yapacak ve bu olmamalıdır.

Askeri açıdan, ilk dönemimde büyük ölçüde inşa ettiğim ve şimdi yeni ve daha da yüksek bir seviyeye taşıdığım Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç veya caydırıcı olamaz, buna yaklaşamaz bile! Onlar da bunu biliyor, ben de biliyorum.

Grönland Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunda NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Bundan daha azı kabul edilemez."

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ABD KONGRESİNDE 51. EYALET TASARISI

Washington cephesinde ise Grönland adımı yasama boyutuna taşınmıştı. Cumhuriyetçi Milletvekili Randy Fine, Grönland'ın ABD'ye 51'inci eyalet olarak katılmasını öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.

Tasarıda, adanın stratejik önemine dikkat çekilerek, bölgenin kontrolünün Rusya veya Çin'e bırakılmaması gerektiği savunulmuştu.

RUSYA VE AVRUPA'DAN TEPKİLER

Grönland tartışmalarına Rusya da dahil olmuştu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Trump'ın hamlelerine atıfta bulunarak, Grönland'ın bir referandumla Rusya'ya katılmayı seçebileceği yönünde ironik ve dikkat çekici bir açıklama yapmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Washington ziyareti sırasında konuya ilişkin Avrupa'nın tavrını netleştirmişti. Wadephul, Grönland'ın geleceği hakkındaki karar yetkisinin yalnızca Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu hatırlatmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Arktik bölgesinde ittifak içi iş birliğinin önemine vurgu yaparak birlik mesajı vermişti.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Grönland, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Grönland'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump'tan dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu Depremde 2 bacağını ve babasını kaybetti, hayata yüzmeyle tutundu
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

16:21
İstanbul’da kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
İstanbul'da kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:54
Mourinho’nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:28:05. #7.11#
SON DAKİKA: Grönland'ın kaderini belirleyecek toplantıya saatler kala Trump'tan dikkat çeken sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.