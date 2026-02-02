Trump Temsilcisi İstanbul'da İran ile Görüşecek

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye, Mısır ve Katar'ın girişimleri sonucu tarafların Türkiye'de bir araya geleceği öne sürüldü. ABD basını, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel bir nükleer anlaşmayı görüşmek için cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği iddia edildi.

Adı açıklanmayan başka bir yetkili ise, söz konusu görüşmenin "en iyi senaryo" olduğunu ancak görüşme gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtti.

Söz konusu görüşme, gerçekleşmesi halinde ABD-İran arasındaki 12 Gün Savaşı'nın ardından ilk görüşme olacak.

Öte yandan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Witkoff'un bugün İsrail'e geleceğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini söyledi. İsrailli yetkili, görüşmenin Netanyahu'nun talebi üzerine yapıldığını belirtti.

Witkoff, İsrail'in ardından çarşamba ve perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile üçlü barış görüşmeleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gidecek. - WASHINGTON