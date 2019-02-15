Son Dakika Haberleri: Trump "Ulusal Acil Durum" İlan Edecek

Trump "Ulusal Acil Durum" İlan Edecek

51 dakika önce

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

Trump
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, federal hükümetin açık kalıp kalmayacağı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Sanders, Trump'ın bütçe yasasını imzalayacağını ve federal hükümetin yeniden kapanması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump, daha önce de dile getirdiği gibi hükümet bütçe yasasını imzalayacak, ancak sınırımızdaki ulusal güvenlik ve insani krizi durdurduğumuzdan emin olmak için ulusal acil durum da dahil gerekli başkanlık tedbirlerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanders ayrıca, Trump'ın "Meksika sınırına duvar" vaadini yerine getireceğini ve sınırları koruma konusunda gerekli adımları atacağını vurguladı.

Duvarın finansmanı için "ulusal acil durum"

Trump'ın "ulusal acil durum" adımı Amerikan medyasında tartışmalara neden olurken, bazı uzmanlar Trump'ın tartışmalı bir konuda acil durum ilan etmesinin Anayasal olarak sorunlu olduğunu iddia ediyor.

Kongreden Meksika sınırına duvar örülmesi için istediği bütçeyi alamayan Trump'ın "sınır güvenliği konusunda ulusal acil durum" ilan ederek söz konusu duvarın finansmanını temin etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen üç haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:34 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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