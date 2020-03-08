Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi

21 dakika önce

NEW ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı.

Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi, System.String[]

NEW ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı.

Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, Trump ve Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide koronavirüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi.

Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi.

Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı. (CPAC)

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

ABD'de 30 eyalette koronavirüs vakası bildirildi

Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi.

Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi.

Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mike Pence, Maryland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

LeBron James'ten gündem yaratacak koronavirüs yorumu: Oynamam
DSÖ Başkanı'ndan Trump'a koronavirüs tepkisi: Bazı ülkeler tehlikenin boyutunu kavrayamadı Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 05:19:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]