Trump ve Petro'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump ve Petro'dan Telefon Görüşmesi

Trump ve Petro\'dan Telefon Görüşmesi
08.01.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüşmeyi dört gözle beklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını belirterek, "Petro'nun aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını bildirdi. Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu. Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı da aktardı.

PETRO: LATİN AMERİKA'NIN SADECE PETROL İÇİN KULLANILMASI ULUSLARARASI HUKUKUN YOK OLMASINA SEBEP OLUR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını kaydetti. Petro, "Başkan Trump ile konuştuğumuz şeyler arasında, ABD'nin Latin Amerika ile ilişkisine dair sahip olduğu vizyon konusunda yaşadığımız görüş ayrılığı da vardı. Trump'ın hükümetinin başında kendisine yazdığım mektupta ve Biden'a bizzat söylediğim gibi, eğer Güney Amerika'nın yıllık 1400 GW'lık temiz enerji potansiyeli değerlendirilirse bir Amerikan ittifakı kurulabilir. ABD'nin petrol ve kömürün çözmeye çalıştığı yıllık enerji talebi ise 840 GW'dır, yani Latin Amerika, ABD'nin enerji matrisinin yüzde 100'ünü karşılayabilir ve bu, iklim krizini durdurmak için atılacak en büyük adım olur, yaşam adına" dedi.

Görüşmede Trump'a küresel barışın ve demokrasinin öneminden bahsettiğini de söyleyen Petro, "Latin Amerika'nın sadece petrol için kullanılması ise uluslararası hukukun yok olmasına, dolayısıyla barbarlığa ve üçüncü bir dünya savaşına yol açar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Kolombiya, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ve Petro'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler Kayınvalideden imalı yanıt geldi Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:44:36. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Petro'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.