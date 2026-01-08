Trump ve Petro\'dan Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını belirterek, "Petro'nun aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını bildirdi. Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu. Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı da aktardı.

PETRO: LATİN AMERİKA'NIN SADECE PETROL İÇİN KULLANILMASI ULUSLARARASI HUKUKUN YOK OLMASINA SEBEP OLUR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını kaydetti. Petro, "Başkan Trump ile konuştuğumuz şeyler arasında, ABD'nin Latin Amerika ile ilişkisine dair sahip olduğu vizyon konusunda yaşadığımız görüş ayrılığı da vardı. Trump'ın hükümetinin başında kendisine yazdığım mektupta ve Biden'a bizzat söylediğim gibi, eğer Güney Amerika'nın yıllık 1400 GW'lık temiz enerji potansiyeli değerlendirilirse bir Amerikan ittifakı kurulabilir. ABD'nin petrol ve kömürün çözmeye çalıştığı yıllık enerji talebi ise 840 GW'dır, yani Latin Amerika, ABD'nin enerji matrisinin yüzde 100'ünü karşılayabilir ve bu, iklim krizini durdurmak için atılacak en büyük adım olur, yaşam adına" dedi.

Görüşmede Trump'a küresel barışın ve demokrasinin öneminden bahsettiğini de söyleyen Petro, "Latin Amerika'nın sadece petrol için kullanılması ise uluslararası hukukun yok olmasına, dolayısıyla barbarlığa ve üçüncü bir dünya savaşına yol açar" açıklamasında bulundu.