Ekonomi

Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu

06.01.2026 01:35
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp yargılamaya başlamasının ardından kritik bir adım daha attı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD'li petrol şirketleriyle Venezuela konusunda masaya oturduğu öğrenildi. Yazışmaların başladığı öğrenilirken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Trump da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

YAZIŞMALAR BAŞLADI

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti.

BAKAN RUBIO GÖRÜŞMELERE KATILACAK

ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

"TRUMP SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale ve Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye getirilmesi sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

