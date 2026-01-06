Maduro\'yu hücreye tıkan Trump, ABD\'li petrol şirketleriyle masaya oturdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığı bildirildi.

YAZIŞMALAR BAŞLADI

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti.

BAKAN RUBIO GÖRÜŞMELERE KATILACAK

ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

"TRUMP SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.