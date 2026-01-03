Trump, Venezuela Operasyonunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin, "Güvenli ve makul bir geçişin gerçekleştirilebileceği zamana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz. Başka birinin gelip uzun yıllardır yaşadığımız durumun tekrarına sebep olmasını istemiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de katıldığı basın toplantısında Trump, "Dün gece geç saatlerde ve bugün erken saatlerde benim talimatımla ABD Silahlı Kuvvetleri, Venezuela'nın başkentinde olağanüstü bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Havada, karada ve denizde, ezici Amerikan askeri gücü kullanılarak son derece çarpıcı bir saldırı düzenlendi. Böylesine bir saldırı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmedi. Bu, Caracas'ın kalbindeki askeri açıdan ağır bir şekilde tahkim edilmiş kale gibi yapıya karşı kanun kaçağı diktatör Nicolas Maduro'yu adalet önüne çıkarmak amacıyla uygulanan bir güçtü. Bu, Amerikan tarihinde Amerikan askeri kudretinin ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü manifestolarından biriydi" şeklinde konuştu.

Kasım Süleymani ve El-Bağdadi benzetmesi

Venezuela'ya yönelik askeri saldırıyı İranlı General Kasım Süleymani, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi ve İran'ın nükleer tesislerinin hedef alındığı "Gece Yarısı Çekici" operasyonuna benzeten Trump, "Ordumuz, gecenin kör karanlığında Maduro'yu başarılı bir şekilde yakaladı. Sahip olduğumuz bir yetenek çerçevesinde Caracas'ta ışıklar büyük ölçüde kapatılmıştı. Karanlık ve ölümcüldü" ifadelerini kullandı. Trump, operasyonda hiçbir Amerikan personelinin hayatını kaybetmediğini ve askeri teçhizat kaybı da yaşanmadığını ifade etti.

"Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar orada kalacağız"

ABD'nin Maduro sonrası dönemde uygun bir geçiş sağlanana kadar orada kalacağını ve ülkenin idaresini üstleneceğini söyleyen Trump, "Güvenli ve makul bir geçişin gerçekleştirilebileceği zamana kadar ülkeyi biz yöneteceğiz. Başka birinin gelip uzun yıllardır yaşadığımız durumun tekrarına sebep olmasını istemiyoruz. Bu nedenle güvenli, doğru ve makul bir geçiş yapılıncaya kadar ülkeyi yöneteceğiz" dedi.

"ABD petrol şirketlerini ülkeye sokacağız"

Venezuela'daki petrol sektörünün çok kötü durumda olduğunu ve ABD'nin bu konuyla ilgileneceğini de belirten Trump, "Çok az üretim yapılıyordu. Dünyanın en büyüklerinden olan ABD petrol şirketlerini ülkeye sokacağız. Milyarlarca dolar harcayarak ağır bir şekilde tahrip olmuş petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için gelir üretmeye başlayacaklar" dedi.

"Gerekirse ikinci dalga saldırıları gerçekleştirmeye hazırız"

ABD'nin gerekirse yeni bir saldırıya da hazır olduğunu ifade eden Trump, "Gerekirse ikinci ve çok daha büyük bir saldırıya hazırız. Aslında ikinci bir dalganın gerekli olacağını varsaymıştık ama ilk operasyon o kadar başarılı oldu ki muhtemelen buna gerek kalmayacak. Ama yine de gerekirse ikinci dalga saldırıları gerçekleştirmeye hazırız" dedi.

Venezuela lideri Maduro'yu ABD'ye yasa dışı uyuşturucu sevkiyatından sorumlu tutan Trump, Maduro aleyhinde hazırlanan iddianamede de Maduro'nun binlerce Amerikalının ölümüne yol açan uyuşturucu maddeleri ABD'ye taşıyan karteli bizzat yönetmekle suçlandığını söyledi. Maduro ve eşinin yakında Amerikan adaletinin karşısına çıkacağını vurgulayan Trump, "Amerikan topraklarında yargılanacaklar. Şu anda nihai destinasyonları New York olmak üzere bir gemide bulunuyorlar. Suçlarına dair ezici kanıtlar var ve bunlar mahkemeye sunulacak" şeklinde konuştu.

Trump'tan Venezuelalı siyasi ve askeri aktörlere tehdit

Trump, "ABD donanması hazır durumda kalmaya devam ediyor ve ABD'nin tüm talepleri karşılanıp yerine getirilene kadar tüm askeri seçenekler masada kalacak. Venezuela'daki tüm siyasi ve askeri aktörler, Maduro'nun başına gelenlerin kendi başlarına da gelebileceğini anlamalıdır" şeklinde konuştu.

"Askerlerimizin orada olmasından korkmuyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin Venezuela'da konuşlanıp konuşlanmayacağına ilişkin bir soruya, "Askerlerimizin orada olmasından korkmuyoruz. Gece saatlerinde halihazırda oldukça yüksek düzeyde Venezuela'ya ayak basmışlardı. Ülkenin iyi yönetildiğinden emin olacağız" cevabını verdi.

Trump, "Şu an oradayız ve gerekirse yeniden harekete geçmeye hazırız. Ülkeyi doğru bir şekilde idare edeceğiz. Sağduyulu ve adil bir şekilde yönetilecek. Çok para kazandırılacak. Bu parayı halka vereceğiz" dedi.

Venezuela'daki petrol endüstrisinin altyapısının ABD tarafından kurulduğunu fakat Venezuela'nın haksız bir şekilde bu yatırımlara el koyduğunu söyleyen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine değinerek, "Bizi yok sayarcasına bunları ele geçirdiler. ABD'de bu konuda hiçbir şey yapmamaya karar veren bir başkanımız vardı. Biz, bir şey yaptık. Geç kaldık ama yaptık" ifadelerini kullandı.

"Venezuela'yı biz yöneteceğiz"

Venezuela'nın kim tarafından yönetileceği şeklindeki soruya Trump, arkasında bulunan bakanları işaret ederek, "Bir süreliğine, büyük ölçüde şu anda hemen arkamda duran kişiler olacak. Biz yöneteceğiz. Ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız" şeklinde cevap verdi.

Trump, "Venezuela, ülke tekrar rayına oturana, halk için çok para kazandırana, insanlara iyi bir yaşam sunana ve Venezuela'dan zorla çıkarılmış insanlara tazminat sağlanana kadar, bir grup tarafından yönetilecek" dedi.

"Kolombiya arkasını kollamalı"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun da "arkasını kollaması" gerektiğine ilişkin birkaç hafta önce yaptığı açıklama kendisine hatırlatılan Trump, "Kendisinin kokain değirmenleri var. Kokain ürettiği tesisler var. Evet, yaptığım açıklamanın arkasındayım. Kokain üretiyorlar ve ABD'ye gönderiyorlar. Dolayısıyla onun da arkasını kollaması gerekiyor" dedi.

"Maduro, ABD askerlerine karşılık verseydi hayatını kaybedebilirdi"

Trump, Maduro'nun operasyon sırasında öldürülmesi ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında, "Maduro, ABD askerlerine karşılık verseydi hayatını kaybedebilirdi. Güvenli bir yere, bütünüyle çelik bir yere ulaşmaya çalışıyordu ancak bizimkiler o kadar hızlıydı ki kapıya ulaşamadı. Çok fazla mukavemet vardı, o mukavemetin içinden çok hızlı geçtiler, çok ciddi bir karşı koyma söz konusuydu. Güvenli yere ulaşmaya çalışıyordu ancak orası da güvenli değildi çünkü kapıyı patlatmış olurduk" şeklinde konuştu.

"Çok daha büyük miktarlarda petrol satacağız"

Çin ve Rusya gibi ülkelerin Venezuela'daki çıkarlarına ilişkin bir soruya Trump, "Onlara petrol satacağız. Muhtemelen çok daha büyük miktarlarda petrol satacağız. Çünkü altyapıları çok kötü olduğu için fazla üretim yapamıyorlardı. Diğer ülkelere büyük miktarlarda petrol satacağız" dedi.

"Çekilirsek toparlanma ihtimali sıfır olur"

Venezuela'nın doğru bir şekilde yönetileceğini yeniden vurgulayan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Yardmıcısı Delcy Rodriguez'e değinerek, "Biz çekilip gidersek kim devralacak? Devralacak kimse yok. Maduro tarafından atanmış bir başkan yardımcısı var. Şu anda Başkan yardımcısı sanıyorum başkan konumunda. Kısa süre önce başkan olarak yemin etti. Marco Rubio ile uzun bir görüşme yaptı ve 'Neye ihtiyacınız olursa yapacağız' dedi. Çok nazikti ama zaten başka seçeneği yok" dedi.

Maduro'yu devirdikten sonra çekip gitmelerinin söz konusu olmadığını söyleyen Trump, "Çekilirsek toparlanma ihtimali sıfır olur. Profesyonel bir şekilde idare edeceğiz. Dünyanın en büyük petrol şirketleri girip milyarlarca dolar yatırım yapacak ve gelir elde edecek. Bu para, Venezuela'da kullanılacak. En çok Venezuela halkı istifade edecek" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Venezuela'yı yıllarca yönetmesi ihtimaline ilişkin bir soruya ise, "Bunun bize bir maliyeti olmayacak. Çünkü üretilecek para çok büyük. Güvenlik istiyoruz. Düşmanlarımızı barındıran ülkelerle çevrili olmak istemiyoruz. Yeniden inşa edeceğiz ve parayı biz harcıyor olmayacağız. Petrol şirketleri harcayacak" dedi.

"Son görüşmemizde teslim olmasını söyledim"

Trump, Maduro ile son görüşmesine ilişkin bir soruya ise, "Maduro ile son görüşmemizde ona teslim olmasını söyledim. Bunu yapmaya oldukça yakın olduğunu düşünüyordum. Şimdiyse teslim olmuş olmayı diliyordur" ifadeleriyle cevap verdi.

"Putin'le Maduro'yu konuşmadık"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son görüşmesinde Maduro'ya ilişkin konuşup konuşmadıkları yönündeki soruya ise, "Hayır, Maduro'yu konuşmadık" şeklinde cevap verdi. - WASHINGTON