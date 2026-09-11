Trump'a açık açık soruldu: İran'la savaşa girdiğiniz için pişman mısınız? - Son Dakika
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Trump'a açık açık soruldu: İran'la savaşa girdiğiniz için pişman mısınız?

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ABD Başkanı Donald Trump'a, Fox News'e verdiği röportajda İran'la savaşa girdiği için pişman olup olmadığı soruldu. Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Bir daha yapmak zorunda kalsaydım tamamen aynı şekilde yapardım" derken, İran'ın nükleer kapasitesini ve füzelerinin büyük bölümünü yok ettiklerini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran'la savaş ve ABD'nin düzenlediği saldırılar hakkında konuştu. Ara seçimler öncesinde gerçekleştirilen röportajda Trump'a aldığı kararlar nedeniyle pişmanlık duyup duymadığı soruldu.

"PİŞMANLIK KELİMESİNE İNANMIYORUM"

Trump, kendisine yöneltilen soruya net bir yanıt vererek savaş konusunda geri adım atmadı.

"Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Bir daha yapmak zorunda kalsaydım, tamamen aynı şekilde yapardım. Onların nükleer kapasitesini yok ettim."

Trump böylece İran'a yönelik askeri hamlelerin doğru olduğunu savunarak benzer şartlar oluşması halinde aynı kararları yeniden alacağını ifade etti.

İRAN'IN FÜZE SALDIRILARI SORULDU

Röportajda Trump'a İran'ın askeri kapasitesine ilişkin bir soru da yöneltildi. ABD Başkanı'na, Amerikan ordusunun İran'ın kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini söylemesine rağmen Tahran'ın nasıl füze saldırıları düzenlemeye devam edebildiği soruldu.

"FÜZELERİN ÇOĞU YOK EDİLDİ"

Trump, İran'ın savaş öncesinde çok sayıda füzeye sahip olduğunu ve bunların bir bölümünün hala elinde bulunduğunu söyledi.

"Çok sayıda vardı ve bir kısmı kaldı. Füze üretmeleri zor. Füzelerin çoğu yok edildi, ancak her zaman birkaç tanesi olacaktır."

Trump, ABD'nin saldırılarının İran'ın füze kapasitesine ağır darbe vurduğunu savunurken, Tahran'ın elindeki bütün füzelerin ortadan kaldırılmadığını da kabul etmiş oldu.

İRAN'A YÖNELİK KARARININ ARKASINDA DURDU

Trump'ın açıklamalarında öne çıkan mesaj ise İran'a karşı izlediği politikadan pişmanlık duymadığı oldu. ABD Başkanı, İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiklerini savunurken, yeniden aynı durumla karşılaşması halinde "tamamen aynı şekilde" hareket edeceğini söyledi.

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Son Dakika Donald Trump Trump'a açık açık soruldu: İran'la savaşa girdiğiniz için pişman mısınız? - Son Dakika

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