Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı - Son Dakika
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Trump'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı

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Trump\'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı
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Trump\'ın karşısına Sovyet askeri kıyafetiyle çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki Cadılar Bayramı kutlamasında Sovyet askeri üniformasını andıran kostümüyle gelen küçük bir çocuk dikkat çekti. Geleneksel Rus kıyafetleri giyen bir kız çocuğunun eşlik ettiği küçük misafirleri Trump ve eşi Melania sıcak karşıladı. Melania'nın küçük askerin şapkasına dokunduğu anlar kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde çocuklar birbirinden farklı kostümlerle boy gösterdi.

Kutlamaya katılan çocuklardan biri, Sovyetler Birliği dönemindeki askeri üniformalara oldukça benzeyen kıyafetiyle dikkat çekti. Küçük çocuğa, geleneksel Rus kıyafeti olan sarafan elbisesi ve kokoşnik başlığı giyen bir kız çocuğu eşlik etti.

TRUMP VE MELANIA ÇOCUKLARI KARŞILADI

Cadılar Bayramı geleneği kapsamında şeker almak için Beyaz Saray'a gelen iki çocuk, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

Başkanlık çiftinin çocuklara sıcak davrandığı görülürken Melania Trump'ın Sovyet askeri kostümü giyen çocuğun şapkasına dokunması dikkat çekti.

KAMERALARA YANSIYAN İLGİNÇ ANLAR

ABD ile Rusya arasındaki siyasi gerilimlerin sürdüğü bir dönemde, Beyaz Saray'daki kutlamaya Sovyet askeri üniformasını andıran bir kostümle katılım olması etkinliğin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Çocukların kostümleri ve Trump çiftinin onlarla karşılaştığı anlar, Cadılar Bayramı kutlamasından paylaşılan görüntülere yansıdı.

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