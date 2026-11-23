ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan $TRUMP kripto para biriminde sert düşüş yaşandı. 2025 yılında yaklaşık 75 dolarla zirveye ulaşan dijital varlık, Kasım 2026 itibarıyla 1 doların altına geriledi.

Reuters'ın 23 Kasım tarihli haberine göre kripto para, tarihinin en düşük seviyelerine inerken yatırımcıların ilgisi de önemli ölçüde azaldı. Zirve fiyatıyla karşılaştırıldığında değer kaybı yüzde 98'i aştı.

Trump'ın kripto para projesindeki düşüş, başkanın yatırımcıları için düzenlediği üçüncü özel davete de yansıdı.

TRUMP YATIRIMCILARIYLA ÖZEL YEMEKTE BULUŞTU

Trump, 22 Kasım Pazar akşamı Virginia eyaletinin Sterling kentindeki Trump National Golf Club'da kripto parasının en büyük yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Yatırımcılarına seslenen Trump, kripto para sektörüne verdiği desteğin ABD'nin ekonomik rekabet gücünü artırmayı amaçladığını savundu.

Trump, "Bunu ABD için yapıyorum. Biz yapmazsak Çin yapacak." ifadelerini kullandı.

Özel davete katılan yatırımcılar, önceki organizasyonlara kıyasla daha sakin bir atmosfer yaşandığını anlattı.

148 MİLYON DOLARLIK İLGİ 8,6 MİLYONA GERİLEDİ

Trump'ın Mayıs 2025'te düzenlediği ilk kripto para davetine 220 varlıklı yatırımcı katılmıştı. O dönemde davet için yarışan yatırımcıların listelenen kripto varlıklarının toplam değeri 148 milyon dolara ulaşmıştı.

Son organizasyonda ise 185 kripto cüzdanının katılım koşullarını karşıladığı belirtilmesine rağmen, yarışmanın sona erdiği 16 Kasım'da sıralamada yalnızca 130 cüzdan yer aldı.

Bu cüzdanlarda tutulan $TRUMP varlıklarının toplam değeri 8,6 milyon dolara kadar düştü. Böylece davete katılım yarışındaki varlıkların değeri, önceki organizasyona kıyasla yaklaşık yüzde 94 azaldı.

EN BÜYÜK YATIRIMCILARA ALTIN SAAT

Kripto para projesinin düzenlediği yarışmada en yüksek miktarda $TRUMP tutan yatırımcılara özel ayrıcalıklar sunuldu.

30 Eylül ile 16 Kasım arasındaki varlık miktarlarına göre belirlenen sıralamada ilk 29'a giren yatırımcılar, Trump ile özel VIP resepsiyonuna katılma ve çeşitli hediyeler alma hakkı kazandı.

Listenin ilk dört sırasında yer alan yatırımcılara ise Trump markasını taşıyan 18 ayar altın saat hediye edilmesi öngörüldü.

Davette televizyon programlarıyla tanınan yatırımcı Kevin O'Leary ve eski NBA oyuncusu Tristan Thompson da yer aldı.

YATIRIMCILAR 5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYBETTİ

Reuters'ın analizine göre Trump ailesiyle bağlantılı beş büyük kripto ve kripto bağlantılı projeye yatırım yapan dış yatırımcıların toplam kaybı 5 milyar doları aştı.

Buna karşılık Trump'ın haziran ayında açıkladığı mali bildirimlere göre $TRUMP kripto para projesi, Trump ailesine en az 635 milyon dolar gelir sağladı.

Ailenin dört büyük kripto girişiminden nisan ayına kadar elde ettiği toplam gelirin ise en az 2,3 milyar dolara ulaştığı hesaplandı.

TRUMP'IN KRİPTO GELİRLERİ TARTIŞMA KONUSU

Trump'ın başkanlık görevini sürdürürken kendi adını taşıyan kripto para üzerinden gelir elde etmesi, ABD'de çıkar çatışması tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Reuters için hazırlanan blokzincir analizinde, davet sıralamasındaki kripto cüzdanlarının yarısından fazlasının ABD'deki kullanıcılara hizmet vermeyen yabancı kripto para borsalarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Demokrat Partili siyasetçiler, Trump ailesinin ticari faaliyetleriyle başkanlık görevi arasında çıkar çatışması bulunabileceğini savunarak konunun araştırılmasını istedi.

Beyaz Saray ise daha önce yaptığı açıklamalarda Trump'ın ticari faaliyetlerinde herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını savunmuştu.