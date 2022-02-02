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TSK, PKK terör örgütüne hava harekatı düzenledi! Çok sayıda terörist öldürüldü - Son Dakika

TSK, PKK terör örgütüne hava harekatı düzenledi! Çok sayıda terörist öldürüldü

02.02.2022 07:29
TSK, PKK terör örgütüne hava harekatı düzenledi! Çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Hava Kuvvetleri Suriye ve Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor'' ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Askeri savaş uçakları Irak'ta Mahmur Kampı, Sincar bölgesi ile Suriye'de Haseke'nin Derik kasabasını hedef aldı.

BAKANLIK'TAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

TSK'dan 'Kış Kartalı' hava harekatı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

''SÖZDE KARAGAH EĞİTİM KAMPLARI HEDEF ALINMIŞTIR''

?İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. ?Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. ?Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

TSK'dan 'Kış Kartalı' hava harekatı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonda eş zamanlı olarak Mahmur'daki PKK hedefleri 7 kez vuruldu. Sincar'da Bab Şilo, Çil Miran ve Bare'de bulunan PKK unsurlarına karşı 10'dan fazla hava harekâtı düzenlendi. Kuzey Suriye Derik'te de PKK hedefleri vuruldu.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

IKBY anti-terör birimi, Türk savaş uçaklarının Karaçok Dağı'nda PKK'ye ait 6 noktayı, Sihêla'da 2, Şengal'de de 2 noktayı vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.

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Son Dakika Güncel TSK, PKK terör örgütüne hava harekatı düzenledi! Çok sayıda terörist öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK, PKK terör örgütüne hava harekatı düzenledi! Çok sayıda terörist öldürüldü - Son Dakika
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