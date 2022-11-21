Pençe Kılıç harekatıyla ilgili paylaşım yapan Melih Gökçek, bu kez baltayı taşa vurdu! İşte geri adım attıran yorumlar

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gündem yaratan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce Beşiktaş'ın eski Kamerunlu golcüsü Aboubakar'ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını "Şehit düştü" diyerek paylaşan Gökçek, bu kez de TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili bir tweet attı.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Gökçek, Twitter'dan operasyona atıfta bulunarak bir video paylaşıp "Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu videonun bir oyundan olduğunu belirtip paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı.

O yorumlardan bazıları:

GERİ ADIM ATTI

Yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Gökçek, geri adım attı. Gökçek, ikinci paylaşımında, "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" dedi.