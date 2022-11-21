Pençe Kılıç harekatıyla ilgili paylaşım yapan Melih Gökçek, bu kez baltayı taşa vurdu! İşte geri adım attıran yorumlar - Son Dakika
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Pençe Kılıç harekatıyla ilgili paylaşım yapan Melih Gökçek, bu kez baltayı taşa vurdu! İşte geri adım attıran yorumlar

21.11.2022 09:46

TSK tarafından icra edilen Pençe Kılıç Harekatı hakkında bir paylaşım yapan eski ABB Başkanı Melih Gökçek bu kez sert kayaya çarptı. Paylaştığı videonun operasyondan değil de bir oyundan olduğu yorumları sonrasında geri adım atan Gökçek, ikinci paylaşımında "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte de böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gündem yaratan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Daha önce Beşiktaş'ın eski Kamerunlu golcüsü Aboubakar'ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını "Şehit düştü" diyerek paylaşan Gökçek, bu kez de TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili bir tweet attı.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Gökçek, Twitter'dan operasyona atıfta bulunarak bir video paylaşıp "Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu videonun bir oyundan olduğunu belirtip paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı.

O yorumlardan bazıları:

GERİ ADIM ATTI

Yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Gökçek, geri adım attı. Gökçek, ikinci paylaşımında, "Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim" dedi.

YORUMLAR (3)
  • ihsan han: bu adam ankara yı nasıl yönetti bu zamana kadar hala anlamış değilim. işin garibi bu adamı nasıl seçerler oda muamma Cevap Yaz 61 14 Yayından Kaldır
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Melih Gökçek, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe Kılıç harekatıyla ilgili paylaşım yapan Melih Gökçek, bu kez baltayı taşa vurdu! İşte geri adım attıran yorumlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Kılıç harekatıyla ilgili paylaşım yapan Melih Gökçek, bu kez baltayı taşa vurdu! İşte geri adım attıran yorumlar - Son Dakika
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