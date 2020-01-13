TSK ve Kızılay'dan Rasulayn'da kiliseye insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK ve Kızılay'dan Rasulayn'da kiliseye insani yardım - Son Dakika

TSK ve Kızılay'dan Rasulayn'da kiliseye insani yardım

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da bulunan bir Ortodoks kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldığını bildirdi.

TSK ve Kızılay'dan Rasulayn'da kiliseye insani yardım, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da bulunan bir Ortodoks kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn Martuma Süryani Ortodoks kilisesine Kızılay işbirliğiyle insani yardım yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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