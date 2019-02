Tskb'den 661 Milyon Liralık Net Kar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB ) geçen yıl 661 milyon lira net kar elde etti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin toplam varlıkları 2018 yıl sonu itibarıyla 38,3 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın karşılık öncesi net faaliyet karı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış göstererek 1,3 milyar TL'ye ulaşırken, net dönem karı ise yüzde 11 artışla 661 milyon TL oldu.



Banka 2018 yılında nakdi ve gayrinakdi kredileri ile reel sektöre 2 milyar doları destek sağladı. Bankanın toplam kredileri yıllık bazda yüzde 26 artışla 2018 yılı sonunda 28,2 milyar TL seviyesine yükseldi. Yıl sonu itibarıyla özkaynakları 4,7 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı düzenleyici otoritenin öngördüğü seviyenin üzerinde ve yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.





Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB'nin, 68'inci faaliyet yılında Türkiye'nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkısını stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettirdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:



"Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir yıl olan 2018'de, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından uygulanan kararlı ve güçlü politikalarla zor dönemi geride bıraktığımızı ve toparlanma sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Ekonomimiz güçlü temelleriyle önemli yatırım fırsatları sunuyor. Ülkemizin geleceğine umutla bakmaya ve özel sektörümüzün ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için hem finansman hem de danışmanlık alanlarında çok çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz stratejilerimiz ve öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılık felsefesi, bizi hedeflerimize her geçen yıl daha da yaklaştırıyor. Bu yıl proaktif bir yaklaşımla kredi izleme faaliyetlerine ağırlık verirken, bilanço yapımızı her zamanki gibi sağlam tuttuk. 2018 yılında kaydettiğimiz gelişmeler, stratejilerimizin doğruluğunun yanı sıra yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettikleri bir iş ortağı olmayı sürdürdüğümüzü güçlü bir biçimde teyit etti."



İnce, 2018 yılı Ocak ayında 350 milyon doları tutarında, 5 yıl vadeli ve sabit faizli eurobond ihracını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Türkiye'de 2018 yılında gerçekleştirilen ilk ihraçlar arasında yer alan bu işlemin, 1,1 milyar doları ile ihraç tutarının üç katının üzerinde talep topladığını kaydetti.



Küresel ölçekli 135'in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterirken, bu yatırımcıların yüzde 40'ı daha önce TSKB ihraçlarında yer almayan yeni yatırımcılardan oluştuğunun bilgisini veren İnce, bu durumun TSKB'nin ihraçlarının farklı yatırımcı kitlelerinde uyandırdığı ilgi açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



İnce, TSKB'nin haziranda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile 400 milyon dolar tutarında Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi kredi sözleşmesini imzaladığını belirterek, "Sağlanan bu kaynak, banka tarihinin en yüksek tutarlı kredisi niteliğinde. İki ana temayı hedefleyen kredi, son dönmede misyonumuza eklemlediğimiz kapsayıcı finansman alanındaki çalışmalarımızı ivmelememizde önemli bir rol üstlenecek. Kredi kapsamında desteklenmesi hedeflenen temaların ilki, kadının iş gücüne katılımını özendirmek ve uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının finanse edilmesi. İkinci tema ise yaşamlarına Türkiye'de devam eden geçici koruma altındaki mültecilerin de yoğunlukta bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren özel sektör firmalarının desteklenmesine yönelik." değerlendirmesinde bulundu.



TSKB'nin 2018'de kaynak zenginleştirme ve çeşitlendirme anlamında önemli bir adım attığının da altını çizen İnce, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile imzalanan anlaşma hakkında şu bilgileri verdi :



"AIIB ile imzaladığımız 200 milyon doları tutarındaki Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi ile Türkiye genelinde firmaların gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarına finansman sağlayacağız. Bu anlaşmayı benzerlerinden ayıran en önemli özellikle ise, AIIB'nin bu kredi ile ilk kez özel sektör yatırımlarına aktarılmak üzere bir bankaya kaynak sağlamış ve iş ortağı olarak TSKB'yi seçmiş olması."



TSKB Genel Müdürü Suat İnce, bankanın sektörün açık ara farkla en nitelikli ve donanımlı insan sermayesine sahip olduğunun altını çizerek, ortak aklın ürünü olarak gördükleri danışmanlık çözümleriyle 2018 yılında, 20'yi aşkın sektörde 63 danışmanlık projesini tamamladıklarını kaydetti.



Danışmanlık hizmetini müşterilerin uzun vadeli iş ortağı olmak ve onlara fikri katma değer sunmak adına çok özel bir alan olarak tanımlarken, bu alandaki iddialarını geleceğe kararlılıkla taşımaya odaklı oluklarını ifade eden İnce, önümüzdeki dönemde yeni bir toparlanma ve büyüme evresine girerken ekonomik aktörlerin katma değeri yüksek danışmanlık hizmetlerine artan oranda ihtiyaç duyacaklarını düşündüklerini bildirdi.



İnce, istihdamın kültür ve sanatın, yaşam kalitesinin ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına destek vermenin, TSKB'nin sürdürülebilir bankacılık anlayışının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirterek, TSKB'nin bu alanda gerçekleştirdiği işbirlikleri hakkında şu bilgileri verdi:



"Son iki yıldır TEV (Türk Eğitim Vakfı) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversite öğrencisi kızları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğitimden Üretime ile genç kızların daha iyi bir eğitim alarak iş hayatına daha hazır şekilde adım atmalarına katkı sunuyoruz. Fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarımızın sanata yansımasını ise, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) ile birlikte kurduğumuz ve Türkiye'yi dünya sahnelerinde temsil edecek kadın sanatçıları desteklediğimiz Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu aracılığıyla hayata geçiriyoruz. 2018 yılında bizi heyecanlandıran diğer bir işbirliği ise GİRVAK (Girişimcilik Vakfı) ile birlikte kurduğumuz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu olduğunu özellikle belirtmeliyim. Platforma katılan girişimciler, TSKB'yi ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak yenilikçi iş fikirleri ve teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor."



İnce, TSKB'nin 2019 yılında da sağladığı her türlü kaynağı sürdürülebilir bankacılık ve kapsayıcılık ana prensipleri dahilinde istihdam, ihracat ve katma değer yaratan sektörlere tahsis ederek ekonomiye ve reel sektöre desteğini devam edeceğini ifade ederek, "Gurur duyduğumuz ve bizleri ekip olarak motive eden başarı tablomuzu, 68 yıllık geçmişimizin bize sunduğu güç odaklarından faydalanarak geleceğe taşıma isteğimizi, hissedarımız, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızın güçlü desteği ile daha da pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

