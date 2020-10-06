TSKB'den iklim kriziyle ortak mücadele için "Yeşil Kuğu Platformu" - Son Dakika

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), sürdürebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla, kurduğu "TSKB Yeşil Kuğu Platformu'nun ilk raporu yayımlandı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB, küresel ısınmanın sadece ekonomik değil, çevresel ve sosyal anlamda da beklenmedik ağır sonuçlara neden olabileceğini savunuyor.

TSKB, sürdürebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önünde en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak çözüm üretmek ve aksiyon almak amacıyla "TSKB Yeşil Kuğu Platformu'nu" kurdu. Platform çatısı altında gerçekleştirilen ilk çalışma olan "İklime Dair" başlıklı bir rapor yayımladı.

TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan raporda, iklim krizine dair küresel ve ulusal gelişmeler, mücadele kapsamında hükümetlerin attıkları adımlar, iklim finansmanı ve konuya özel verilerle zenginleştirilmiş analizler yer alıyor.

Raporda, küresel ısınmayla birlikte 2020 yılında gündeme gelen "Yeşil Kuğu" kavramının, finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu yapmak için kullanılan "Siyah Kuğu" kavramından çok daha yıkıcı etkiye sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, küresel bir sorunla mücadelenin ancak tüm kesimlerin farkındalığı, kararlılığı ve iş birliğiyle gerçekleşebileceğini belirterek, küresel ısınmayla ilgili endişe verici gelişmelerin, "Yeşil İktisadi Toparlanmayı (Green Recovery)" kaçınılmaz kıldığını aktardı.

Börü, iklim kriziyle ilgili riskleri anlamak ve yönetmek için pek çok kurum ve kuruluşun koordine olması gerektiğini bildirdi.

Devlet, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşları bu sürecin birer paydaşı olarak tanımlayan Ece Börü, küresel veya yerel tek aktörün çözümü sağlamasının mümkün olmadığını, koordinasyon ihtiyacının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Börü, pandeminin de Yeşil Kuğu riski gibi küresel etkilere sahip bir süreç olduğuna dikkati çekerek, ekonominin tüm aktörlerinin bu dönemde kazandıkları deneyimin iklim riskleri ile mücadeleye de ışık tutacağını kaydetti.

Karşılıklı deneyim paylaşımı için uygun ortamı yaratmak, iyi örnek ve uygulamaları artırmak istediklerini belirten Börü, "TSKB Yeşil Kuğu Platformu üyelerine rapor ve bültenlerimizle düzenli bilgi paylaşımını sağlayarak, iklim krizi riski farkındalığını daha geniş sayıda paydaş ve sektöre yaymak istiyoruz. Ülkemizin iklim liderleriyle aktif iletişimi ve bu alanda yeni liderler yaratmayı da çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeşil İktisadi Toparlanma adımları nasıl bir yarın istediğimizin ipuçlarını taşıyacak"

Börü, merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek için büyük adımlar attığını belirterek, hemen her ülkenin farklı iktisadi ve sosyal politikalarla ekonomisini desteklemeye çalıştığını hatırlattı.

Ece Börü, şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü dönem, daha orta vadeli düşünen kişi, kurum ve kuruluşlar için pek çok sorumluluk da barındırıyor. Bugün tohumlarını atacağımız 'Yeşil İktisadi Toparlanma' aslında nasıl bir yarın istediğimizin ipuçlarını taşıyacak ve bize çok önemli bir patika sunacak. Diğer bir deyişle, yarını tasarlamak elimizde. Sürdürebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önünde büyük engel teşkil eden küresel iklim krizi riskiyle mücadele, bütün paydaşların farkındalığı, kararlılığı ve iş birliğini gerektiren önemli bir sorun. 'Yeşil Kuğu' kavramı ile ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı. Bir yandan yeşil kuğu senaryosuyla mücadele, bir yandan da Kovid-19 salgınının zayıflattığı iktisadi görünümü iyileştirmek için atılacak adımlar, kurulacak iş birlikleri, iklim kriziyle mücadeledeki başarımızı belirleyecek. 70 yıldır Türkiye'nin ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınması için çalışan bir banka olarak, konunun tüm paydaşlarını 'TSKB Yeşil Kuğu Platformu' içinde birlikte düşünmeye ve çözümler üretmeye davet ediyoruz."

"TSKB Yeşil Sınıf" iklim riski farkındalığı yaratacak

Börü, kamu-özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşları, akademisyenleri, öğrencileri ve medya mensuplarını "Yeşil Kuğu Platformu" çatısı altında bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İklim krizi farkındalığı konusunda TSKB'nin 70 yıllık uluslararası bilgi birikimini paydaşların kullanımına açtıklarına işaret eden Börü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TSKB Yeşil Kuğu Platformu beraber düşünmek ve etki alanı yüksek adımlar atmak için bir buluşma ve iş birliği noktası olacak. Diğer yandan çeşitli araçlarla paydaşların iklim krizi riski konusundaki farkındalıklarını tespit etmek ve süreç desteği sağlamak da sorumluluklarımız arasında yer alacak. Fark yaratabilen sorumlu kuruluşların, aktif bireylerden oluştuğunu biliyoruz. Platform üyelerinin, çalışanları, tedarikçileri gibi ekosistemleri içindeki tüm paydaşlarına iklim krizi riski konusunda verecekleri eğitimleri ve farkındalık aktivitelerini destekleyeceğiz. Aynı zamanda, üniversitelerimizle iş birliği içinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz 'TSKB Yeşil Sınıf' ile iklim riski farkındalığı veren, gelişmekte olan literatürün takip edilmesini sağlayan dersleri destekleyeceğiz."