TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı - Son Dakika
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TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı

6 saat önce

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 3 Nisan Karabük'ün Kuruluşunun ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Temellerinin Atılmasının 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TSO Başkanı Mescier'den 3 Nisan mesajı, System.String[]

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 3 Nisan Karabük'ün Kuruluşunun ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Temellerinin Atılmasının 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mescier, mesajında, 83 yıl önce ülkenin uygarlık yolundaki en önemli adımlarından biri olan ve ülke sanayisine yön vererek emeğin başkenti haline gelen Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının, geçmişten bugüne demir çelik sanayisinin gelişimine en önemli desteği verdiğini ve bir mahalleyi emeğin başkenti haline getirdiğini belirtti.

3 Nisan 1937 yılında temelleri atılan bu sanayi yolculuğunda Karabük'ün, Türk sanayisine ve ekonomisine altın harflerle kazınarak çok önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Mescier, "Kurulduğu günden bu yana sürekli büyüyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu demir-çelik ihtiyacını aralıksız bir şekilde karşılayarak sanayinin gelişimine çok önemli bir katkı vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Karabük iline yapılan ve yapılacak olan yatırımların önünü açan bu sanayileşme ile ayrıca vasıflı insan kaynağının da oluşmasına olumlu katkıda bulunmuştur. Büyüyen Türkiye'nin ağır sanayinin temellerini atarak, Cumhuriyet döneminde kurulan ilk kent olmanın da haklı gururunu yaşamaktadır. İlklerin kenti olan Karabük, ilk özel sektör çelik sanayiciliğinin de başladığı yerdir. Demir çelik sanayisinde yapılan özel teşebbüsler ile birlikte sürekli yeni yatırımların yapıldığı, organize sanayi bölgeleri ve devlet destekleri ile bu yatırımların desteklendiği ve okul-fabrika ilişkisinin ilk gerçekleştiği yer olmuştur. İlimizin bir sanayi okulu haline gelmesi, biz iş insanlarının bugünlere gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gerek kamu gerekse de özel sektörün yapacağı yeni yatırımlar ile 03 Nisan 1937 yılındaki ilk heyecanımız bugün de halen devam etmektedir. İlk ağır sanayi merkezi olan ilimiz, kurtuluşu ile değil kuruluşu ile kutlanan tek şehirdir" dedi.

Karabük'ün ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına önderlik yaptığını, ülke geneline yayılmış değerli iş insanları ve firmalarıyla birlikte büyük bir kültürü yaşattığını ve bulundukları şehirlere de ayrıca hayat verdiğini aktaran Mescier, şunları kaydetti:

"Bu nedenledir ki, 03 Nisan ruhu, bu topraklarda hayat bulan üretim, sanayi, işçi kültürü, dayanışmasıyla bilinmese de farkında olunmasa da ülkemizin her köşesinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecektir. Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele meydan okuyarak zaferle çıkan aziz milletimize Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Siyasal, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner' sözleri 03 Nisanı ve bu ruhu çokta güzel anlatmaktadır. Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın ve Cumhuriyet kenti Karabük'ün kuruluşu aslında ülkemizin ekonomik anlamda kurtuluşunun da taçlanması anlamına gelmektedir. Bu vesileyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yılını yaşamamıza vesile olan bu emaneti bize kazandıran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen ve ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, bizlere hayat veren 03 Nisan ruhuyla memleketimizin kalkınması ve refahı için çalışan, emek harcayan Karabük gönüllülerinin ve sevdalılarının da 83. yılını tüm içten duygularımla kutluyorum." - KARABÜK

Karabük, Mescier, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:46 Kaynak: İHA

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