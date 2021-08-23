TSYD Konya'dan Dinç'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi Yönetim Kurulu, Emniyet Müdürü olarak atanan Engin Dinç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir'den Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dinç'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette TSYD Konya Şubesi ile ilgili bilgi veren Dönmez, spora sadece yazarlık yaparak değil, gençlere spor yaptırarak da hizmet ettiklerini belirtti.

Dönmez, TSYD Konya Şubesi olarak 200'den fazla sporcuyla faaliyet gösterdiklerini, amatör spora bu anlamda da hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Türkiye'de 11 TSYD şubesinden birinin Konya'da bulunduğunu anımsatan Dönmez, "Kent sporu seviyor ve spor şehri olma yolunda önemli mesafeler kat ediyor. Konya, asayiş anlamında ülkenin en huzurlu şehirlerinden birisi olmanın yanında, Konyasporlu taraftarlar da centilmenlik noktasında emniyet güçlerine her konuda yardımcı oluyor." dedi.

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Mevlana şehri Konya'da görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Dinç, sporu sevdiğini ve görev yaptığı şehirlerde her zaman sporla iç içe olduğunu paylaşarak, "Şimdi de Konyaspor ve diğer branşlar için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

Ziyarette TSYD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Durmaz, Mürsel Çetin, Hüseyin Avni Uğur, Hüseyin Turgut, Kemal Soylu ve Ferhat Türkoğlu da hazır bulundu.