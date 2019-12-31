TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alınacak - Son Dakika
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TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alınacak

6 saat önce

Zonguldak Çalışma ve İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna 53 eski hükümlü işçi alınacağını söyledi.

TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alınacak, System.String[]

Zonguldak Çalışma ve İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna 53 eski hükümlü işçi alınacağını söyledi.


İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, makamında yaptığı basın toplantısında, 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesine göre kamu işyerlerinde çalışan işçi sayısının yüzde 2 oranında eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü bulunduğunu ancak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün çalışan sayısı dikkate alındığında 52 eski hükümlü işçi kontenjan açığının ortaya çıktığı tespit edildilmesinin ardından TTK'ya 53 eski hükümlü işçi alıncağını söyledi.


Çalışma ve İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, açıklamasında şunları söyledi:


"Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesine göre kamu işyerlerinde çalışan işçi sayısının yüzde 2 oranında eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün çalışan sayısı dikkate alındığında 52 eski hükümlü işçi kontenjan açığının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu açığa istinaden TTK Genel Müdürlüğü 20 Ocak 2020 tarihinde müracaatları başlayacak şekilde 53 kişi için İl Müdürlüğümüze talep başvurusu yapmıştır. İlanlarda genel şartlar arasında ilan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış şartı bulunmaktadır. Alınacak işçiler yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı iş kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Mesleklere göre dağılım ise şu şekildedir. Şoförlük sanatında 23 kişi, meydan ve çevre işçiliği sanatında 13 kişi, demiryolu işçiliği sanatında 7 kişi, lavvar işçiliği sanatında 6 kişi ve aşçılık sanatında 4 kişi olarak belirlenmiştir. Başvurular, kişilerin adrese dayalı kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacak olup, Zonguldak ili ikamet şartı bulunmaktadır. İlan başladıktan sonra yapılan değişiklikler sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Taleplerin mesleki belge gibi detayları ilanda ayrıca duyurulacak olup, başvurular il Müdürlüğü ve Kdz.Ereğli hizmet merkezine şahsen, hizmet noktaları, Alo 170 ve internetten alınacaktır. İşe alınacaklar noter kurası ile belirlenecek olup, açık işçi sayısı kadar asil ve işyerince uygun görülecek kadar yedek çekilişi yapılacaktır. Kura sonucu belirlenen adaylar direkt atama ile işe alınacak olup, sözlü veya yazılı mülakat yapılmayacaktır. Noter kurası 04 Şubat 2020 Salı günü saat 10.00 da TTK.İş Sağlığı Eğitim Daire Başkanlığında yapılacaktır." - ZONGULDAK

Türk Tarih Kurumu, Türkiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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