TÜ'de "Trakya'nın Anıt Mezarları: Tümülüsler" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrim içi konferans serisinde "Trakya'nın Anıt Mezarları: Tümülüsler" ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansa, Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Yıldırım, Erken Demir Çağı'ndan MS. 3'üncü yüzyıla kadar uzanan zaman diliminde Trakya'da ölü gömme geleneği olarak tümülüslerin önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Yıldırım, bölgede yürütülen kazı ve sondaj çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tümülüslerin tipolojik incelemeleri, kökeni, tarihsel açıdan kronolojisi, oluşturulma biçimleri gibi konularda da bilgiler paylaşan Yıldırım, Türkiye'deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birinin Trakya olduğunu söyledi.

Konferans soru cevap bölümü ile sona erdi.