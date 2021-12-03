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TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bulut'un çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü - Son Dakika

TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bulut'un çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü

03.12.2021 10:25
TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bulut'un çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Bulut, yaptığı çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası alanda ödüle layık görüldü.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Bulut, yaptığı çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası alanda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Bulut, Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Miami Üniversitesi Kulak Enstitüsü'nün ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde düzenlenen Florida Kulak Burun Boğaz Kongresi'ne katıldı.

Bulut, kongrede sunduğu "iTRAQ-based Quantitative Proteomic Analysis of Ex-Vivo Model of Cochlear Implant Trauma" ve "A Neurogenic Small Molecule Provides Otoprotection for Noise Induced Trauma in a Rat Model" başlıklı çalışmalar ile 1. ve 2.'lik ödülü olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

Bulut, Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Medeniyet Üniversitesi ile yaptıkları ortak çalışmalar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 42. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ne de katılarak sunduğu "Hipokloröz Asidin Ototoksisite Etkisinin Hayvan Modeli Üzerinde Araştırılması" başlıklı çalışmasıyla ise 3.'lük ödülünü aldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Erdoğan Bulut, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bulut'un çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bulut'un çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü - Son Dakika
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