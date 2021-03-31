TÜBİTAK Destekleme Programı 2026'ya uzatıldı - Son Dakika

TÜBİTAK Destekleme Programı 2026'ya uzatıldı

31.03.2021 13:42
TÜBİTAK Destekleme Programı 2026'ya uzatıldı, System.String[]

Akdeniz TTO, TÜBİTAK'ın desteklediği teknoloji transfer ofisleri arasında yer almaya 2026'ya kadar devam edecek.

Akdeniz TTO, TÜBİTAK'ın desteklediği teknoloji transfer ofisleri arasında yer almaya 2026'ya kadar devam edecek. Sözleşmeyi imzalayan Rektör Prof. Dr. Özkan, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak TÜBİTAK tarafından başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı içerisinde yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcı Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak'ın katılımlarıyla proje sözleşmesi imzalandı. Akdeniz TTO, TÜBİTAK tarafından desteklenen teknoloji transfer ofisleri arasında 2026 yılına kadar yer almaya devam edecek.

Hedef odaklı büyüme aşaması

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz TTO'nun üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde ar-ge projeleri oluşturma, geliştirme ve destekleme faaliyetlerini uzun zamandır sürdüğünü söyledi. Rektör Özkan, "2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisimiz, TÜBİTAK tarafından desteklenen 1601-Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanmasına yönelik 2 projeyi başarıyla yürüttü. Son açıklanan 1513-TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı çağrısını da almaya hak kazanan Akdeniz TTO, projenin ilk dönemi olan Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşamasını tamamladı. Hedef Odaklı Büyüme Aşamasına geçen Akdeniz TTO, 2026 yılına kadar faaliyetlerine devam etmeye uygun bulundu. Akdeniz TTO'nun başarılarını tebrik ediyor, güzel çalışmalarının katlanarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak ise "TÜBİTAK-1513 projesinin üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için verimli projelere katkı sağlaması amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi. - ANTALYA

TÜBİTAK Destekleme Programı 2026'ya uzatıldı

Üniversite, Transfer, Akdeniz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Destekleme Programı 2026'ya uzatıldı - Son Dakika


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