TÜBİTAK'tan 2019'da bilim ve teknoloji ekosistemine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'tan 2019'da bilim ve teknoloji ekosistemine destek - Son Dakika Ekonomi

TÜBİTAK'tan 2019'da bilim ve teknoloji ekosistemine destek

7 saat önce

TÜBİTAK 2019'u Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine yaptığı katkıları geliştirerek, yeni destek ve programlarla kendisini güncelleyerek geçirdi.

TÜBİTAK'tan 2019'da bilim ve teknoloji ekosistemine destek, System.String[]

TÜBİTAK 2019'u Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine yaptığı katkıları geliştirerek, yeni destek ve programlarla kendisini güncelleyerek geçirdi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilgili tüm kesimlerin araştırma, geliştirme, yenilik ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik çalışmalara devam edildi.

Kurumun yayımladığı dergi ve kitapların tirajıyla, düzenlenen yarışma şenliklere katılım artış gösterdi. Bu yıl savunmadan uzaya, kutup çalışmalarından astronomiye her alanda atılımlar yapıldı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen programlar kapsamında toplam 441 milyon lira bütçeli 1435 proje desteklendi.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), programlarına başvuran 3 bin 758 projenin 1487'si desteklenmesini kararlaştırırken, bunlara 669,49 milyon lira destek verdi. 2019'da 8 bin 303 bilim insanına da 262 milyon lira destek aktarıldı.

Öğrenciler bu yıl Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında 70 madalya kazandı. Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmalarına 2 bin 814 öğrenci başvuru yaptı, finalist 206 öğrenci 112 projeyle TEKNOFEST'te yer aldı.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Destek Programı kapsamında 127 araştırmacı Türkiye'ye dönme kararı aldı. TÜBİTAK süreçlerinde kadın araştırmacıların katılımının artırılmasına yönelik politika ilkeleri yayımlandı.

Kurum destekli bilim merkezleri yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. "Bilim Söyleşileri" etkinliği kapsamında bu yıl 81 ilde yaklaşık 200 bin öğrenciye ulaşıldı.

Savunma sanayi yerli ve milli ürünlerle güçlendi

Türkiye'de savunma sanayi, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE), Bozdoğan, SOM füzeleriyle HGK mühimmatı gibi yerli ve milli ürünlerle güçlendi. Uzay alanında da İMECE Uydu ve Türksat 6A, MİYEG projeleri kapsamında faaliyetler yürütüldü.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üretti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) alanlarında yürüttüğü faaliyetlerine devam etti.

TEKNOFEST'te çeşitli etkinlikler yapıldı

TÜBİTAK, Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST'te çeşitli etkinliklerle yer aldı. Kurum tarafından düzenlenen Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayının 4'üncüsü burada gerçekleştirildi.

Bu yıl TÜBİTAK tarafından 4 bilim, 11 teşvik ödülü ve 1 Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesine karar verildi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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