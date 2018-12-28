Tübitak Ulusal Gözlemevi'ndeki Teleskop, Mermer Ocağı Tehdidi Altında

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki teleskop, mermer ocağı tehdidi altında
Dünyaca ünlü kayak merkezinde 'mermer ocağı' riski Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
: "Kimse Allah'ın taşını kesip kesip 'para kazanıyorum' diyerek sağlığımızla oynamasın"
"Kamu gücünü kullanarak başka tedbirler almak zorundayız ve alacağız da"
"Artık çevre dostu madenciliği öğrenmek zorundayız"
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir: "Mermer tozu teleskoba zarar veriyor"
ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında Saklıkent Kayak Merkezinde düzenlenen toplantıda mermer ocaklarının TÜBİTAK Gözlemevinin teleskoplarına zarar verdiği, bölge halkında kanser riskini arttırdığı ve çevrenin ekolojik dengesini bozduğu belirtildi. Gerekli önlemlerin alınacağını bildiren Vali Karaloğlu
, "Kimse Allah'ın taşını kesip kesip, 'para kazanıyorum' diyerek sağlığımızla oynamasın. Bu arkadaşın, gelip karlı tepeyi yok etmesine sesiz kalamayız. Buna dur dememiz lazım" dedi.
Saklıkent Kayak Merkezi'nde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında, Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı toplantıda, Saklıkent Kayak Merkezindeki sıkıntılar masaya yatırıldı.
"Tekrar tekrar dönüp sorunları konuşmayalım"
Saklıkent'in Antalya için çok önemli bir değer olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Saklıkent konusunda çok ciddi mesafe aldıklarını kaydetti. Saklıkent'in halen sorunlarının olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Bugün burada konuştuğumuz sorunlarla ilgili hiçbir kurum bizden emir talimat beklemesin. Herkes bugün konuşulan konuları kendi kurumundan vazife çıkarsın. Tekrar tekrar dönüp sorunları konuşmayalım" dedi.
Hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaşan Saklıkent Kooperatif Başkanı Emin Altıner
, Saklıkent'in bazı sorunlarının çözüme kavuştuğunu bildirdi. Altıner, jandarma karakolu, otopark, piknik ve park alanı, sağlık merkezi, uyarıcı levhalar, lavabolar, gerekli yol çalışmaları gibi düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.
Mermer ocaklarının Saklıkent'e verdiği zararlar
Genel sorunların 'mermer ocakları' olduğunu ifade eden Altıner, mermer ocaklarının gece çalışmasının durdurulduğunu belirtti. Ocaklardan yola düşen mermerlerin tehlike oluşturduğunu dile getiren Altıner şöyle konuştu:
"Mermer ocakları, karın dağda kalma süresini azalttığı için kayak merkezi için tehlike oluşturuyor. Bölgede yaşayan yerli halk arasında kanser vakalarının arttığı görülüyor. Bölgede su havzaları koruma altına alındı. Bu ocaklar bu kadar zarar veren olumsuzlukların yanında maalesef işlerine hala devam ediyor."
"Buna dur dememiz lazım"
Mermer ocaklarının bölgede oluşturduğu tehdit hakkında konuşan Karaloğlu, " Türkiye
'de madencilik sektörü devam ediyor. Kimse bahaneyle bu ülkenin coğrafyasını, doğal varlığını yok edemez. Burada bir tepe yok ediliyor. Belki burada iklim değişecek, kar tutma mevsimi azalacak. Madenciliğe evet ama çevreyi kirletmeye izin vermememiz lazım. Büyün yetkililer burada. Bunun denetimini daha sık yapmamız. Kimse Allah'ın taşını kesip kesip 'para kazanıyorum' diyerek sağlığımızla oynamasın. Bu arkadaşın gelip karlı tepeyi yok etmesine sessiz kalamayız. Buna dur dememiz lazım" ifadelerini kullandı.
"Çevre dostu madenciliği öğrenmek zorundayız"
Ocaklar konusunda ilgili her kurumun üstüne düşen görevi yapması gerektiğine dikkat çeken Karaloğlu, "Bu konuda kamunun da toplumun da hassasiyeti var. Herkes bu hassasiyeti dikkate almak zorunda. Kamu gücünü kullanarak başka tedbirler almak zorundayız ve alacağız da. Artık çevre dostu madenciliği öğrenmek zorundayız" diye konuştu.
"Mermer tozu teleskoba zarar veriyor"
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ise mermer ocaklarından çıkan tozun teleskoplara zarar verdiğini belirterek, "Teleskop aynalarının belli periyotlarla yıkanması lazım. Önceden 5 yılda bir yıkıyorduk, sonradan 3, ardından 2 yıla düştü. Bunun önemli sorunu; mermer tozu. En baskın ikinci bileşen ise kalsiyum. Ama mermer tozunun katkısının yüksek olduğunu görüyoruz. Teleskopları ne kadar çok yıkarsak kaplaması yıpranıyor. Teleskopların ömrünü sık yıkamak kısaltıyor" dedi.
Vali Karaloğlu Saklıkent'e gelen ziyaretçi sayısıyla ilgili de açıklama yaptı. Karaloğlu, geçen sene 37 bin kişiye ev sahipliği yapan kayak merkezinin, bu sene 190 bin kişiye ulaştığını ve yüzde 600 arttığını söyledi.
Teleferik ile ilgili planları olduğunu bildiren Vali Münir Karaloğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Teleferik işini bilen insanların bize söylediği, 'Efektif çalışan teleferiğin 4 buçuk, 5 kilometreyi geçmemeli.' Geçerse ara istasyonlar koymak zorunda kalıyorsun. Öyle bir teleferik düşünmek lazım ki 5 kilometreyi geçmeyecek, bize de avantaj sağlayacak. Benim aklımda hep Korkuteli
yolunda Saklıkent kafamdaki haritaya yakın. Korkuteli yolu ve Saklıkent yolu yakın diye düşünüyordum. Ama geçen hafta baktık ki en yakın 17 kilometre. O bize çok uzak. Bizim teleferiği düşünebilmemiz için binli rakımlardan 2 bin 200 rakımlara çıkacak, 5 kilometreyi geçmeyecek. Fikri olan varsa söylesin. Hem 5 kilometreyi geçmeyecek, hem de bize avantaj sağlayacak. Efektif noktayı bulmamız lazım. Konuyu en yakın zamanda çözmemiz lazım."
Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler kayak merkezi alanında yürüyüş yaparak, bölgede incelemelerde bulundu.