TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret

27.05.2022 16:46
TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret

Türkiye Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Karadeniz Bölgesi Birlik Başkanları Toplantısı, Tokat'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Karadeniz Bölgesi Birlik Başkanları Toplantısı, Tokat'ta gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlar, daha sonra Vali Numan Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Eroğlu, birlik başkanlarını Tokat'ta görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Küçükbaş hayvancılıkla ilgili neler yapılacağının yol haritasının belirleneceğini belirten Eroğlu, "Hani eskiden büyüklerimiz derler ya, buğday ile koyun gerisi oyun. Buğday önemlidir, ekmeğimizi aşımızı, temel gıdaları buğdaydan sağlarız. Koyun yine önemlidir, hele bizim gibi kültürdeki insanlar için." dedi.

Tokat'ın yaş sebze ve meyveleri ile her anlamda tarımsal potansiyeli çok yüksek bir şehir olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki hem tarımı hem hayvancılığı daha öteye götürelim, endüstriyel, çiftçinin yüzünü güldüren, ciddi çerçevede yapan bir hale dönüştürelim. Tokat için tarım gıda ihtisas bölgesi oluşturmak istiyoruz. Yaş sebze meyve işleme lojistik merkezimiz olsun istiyoruz. Yaklaşık bin dönümlük alanda olacak. İnşallah bunu Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyıp, anlatıp söz almak istiyoruz. Bu öyle bir proje ki içinde soğuk hava depoları, laboratuvarları, hem büyük hem küçük tüccar galerileri olacak. Paketleme ve işleme tesisleri, sosyal donatıları ile örnek olabilecek bir projeyi Orta Karadeniz Ajansından aldığımız destekle hazırladık."

Köylerden göçü önlemek, insanların yaptığı işe dört elle sarılmasını sağlamak istediklerini anlatan Eroğlu, "Özellikle pandemi bize gıdanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Hem tarımın hem hayvancılığın gelişmesi gerekiyor. İnşallah bu anlayışla istiyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, her zaman yanınızda oldum. Belediye deyince yol, kaldırım, asfalt akla gelse de bu şehirdeki her şey bizi ilgilendiriyor, her noktada biz olmalıyız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Damızlık, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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