Son Dakika Haberleri: Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri - Hamit Altıntop

Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri - Hamit Altıntop

30 dakika önce

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, A Milli Takımın 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacağına inandığını söylediAltıntop, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde...

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, A Milli Takımın 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacağına inandığını söyledi

Altıntop, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediğiTÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Seminerinde düzenlenen panele katıldı.

Almanya'da futbola başlarken yaşadıklarını hiçbir zaman zorluk olarak değerlendirmediğini belirten Altıntop, hep üretken olmaya çalıştığını, her zaman da kendini eleştirdiğini söyledi.

Kardeşi Halil ile birlikte çok küçük bir takımda futbola başladığını anlatan Altıntop, en büyük avantajının ikizinin olması olduğunu söyledi.

Altıntop, maçları izleyen kişilerin "İkizleri gördün mü" şeklindeki ifadelerinin fark edilmelerini kolaylaştırdığı dile getirerek, kardeşiyle aralarındaki rekabetin de kariyerlerinin yükselmesinde önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

"Ağlamayı sızlanmayı bırakmamız lazım"

Spor Toto Süper Lig'deki takımların maddi sıkıntılarından dolayı transfer yapamaması ile ilgili soru üzerine milli futbolcu, "Ağlamayı sızlanmayı bırakmamız lazım. Hep bir bahaneler var. Anadolu'da akşam altıda 4 takım bir sahayı paylaşıyor. İlk önce kendimizi eleştireceğiz. araştıracağız. Kaybetme korkusunu bir kenara bırakacağız. Kazanmak için oynayacağız. Altyapıdan oyuncu üretirsen maddi açığı kapatırsın, üretmezsen nasıl kapatacaksın? Öğretmenlerimiz gibi antrenörlerimiz gibi fedakarlık yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Altıntop, A Milli Takımın durumuyla ilgili soru üzerine "A Milli Takım B kategorisinden C'ye düştüğü için herkes üzülüyor. Ben ise 'Üzülmeyin artık, bari bir galibiyet alırız. Seviniriz.' diyorum. Bu bir adım geri belki bizi üç adım ileriye atacak. Şu an ince bir sınırdayız. Ama büyüklerimiz illaki elini taşın altına koyacaktır. Bizde gücümüzle enerjimizle onlara destek çıkacağız. A Milli Takımı inşallah 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Antalya, Hamit Altıntop, Spor
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