TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 74.74'e yükseldi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Haziran ayındaki 72.2'den Temmuz'da 74.74'e yükseldi.Merkez Bankası'nın verilerine göre, denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.REK Eylül 2018'de gördüğü tarihi düşük düzey olan 62.50'den toparlanma devam ediyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre REK Eylül 2018'deki 62.50'den kademeli olarak yükseldi.Tarihi düşük düzeyini izleyen sekiz aylık dönemde REK Ocak'ta, Mart'ta, Nisan'da ve Mayıs'ta geriledikten sonra Haziran ayında yükseldi. REK 2016 yılı boyunca 100 düzeyinin üzerinde kalmıştı.Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. (Tablo)