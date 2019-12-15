Tugay Kerimoğlu: "Ben Galatasaray'dayken..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Tugay Kerimoğlu: 'Ben Galatasaray'dayken...' - Son Dakika Spor

Tugay Kerimoğlu: "Ben Galatasaray'dayken..."

6 saat önce

Tugay Kerimoğlu, beIN Sports ekranlarında Galatasaray'ın 2-2'lik Ankaragücü beraberliğini yorumladı ve oyuncuların sorumluluk almadığını belirtti.

Tugay Kerimoğlu:

Tugay Kerimoğlu, beIN Sports ekranlarında Galatasaray'ın 2-2'lik Ankaragücü beraberliğini yorumladı ve oyuncuların sorumluluk almadığını belirtti.


Profesyonel oyuncu grubunun kaybedilen puanda sorumlu olduğunu kaydeden Kerimoğlu, "Bu tarz oyunların açılımı, oyun disiplinidir. 1-0 da öne geçsen, 5-0 da öne geçsen futbolun acıma duygusu yoktur. İster 10 kişi kal, ister 11 kişi ol. 2-0'lık oyunu kontrol edemiyorsanız ve disiplinden de uzaktaysanız, kusura bakmayın ama karşınızda altyapı oyuncuları yok. Orada bile ciddi oynamak zorundasınız. Biz böyle öğrendik Galatasaray'da. Yabancı sistemi üzerinden de yorumlamak biraz saçma ama bazı yabancıların da çok fazla katkı sağladığını sanmıyorum. Profesyoneller ama profesyonellik 2-0'da sahneye çıkmaktır, korumaktır, oyunu öldürmektir, topa sahip olmaktır. 2-1 olduğundaki heyecan ile 2-0'daki farklıdır. Mühim olan karakter, kalite ve bağlılık. Bunlar varsa başarıyı elde edersiniz" dedi.


"BAZI OYUNCULAR RUHUYLA SAHADA OLACAK"


Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de benzer süreçlerden geçtiğini söyleyen yorumcu, "Dönelim Beşiktaş'a, dönelim Fenerbahçe'ye. Hepsi geçmedi mi bu sıkıntılı süreçten? Sabır mekanizması doğru işlediği için, doğrular bulunduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Ligin sonuncusu Ankaragücü'ne karşı 2-0'dan 2-2'ye getirmek kötü, bazı oyuncular da ruhuyla sahada olacak. Bu olmadığı zaman bu sonuç da kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.


Tugay Kerimoğlu, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:10 
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