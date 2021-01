Tuğba Ekinci: En yakışıklı pilotu kaptım

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ekinci, "Güzel bir beraberliğimiz var. Yazın Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum. Artık havada takılıyorum. En yakışıklı pilotu kaptım" açıklamasını yaptı. Şarkıcı, "Evlilik ne zaman?" sorusuna ise "Artık yaşım geldi.

Bir mani çıkmazsa evlenirim" diye cevap verdi. Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bu havada olabilir" dedi.