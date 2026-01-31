TÜGVA\'dan Gençlere Sosyal Fayda Mesajı

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi 2026 Lansman'ında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Sivil toplumun bir araya gelerek gençlik örgütleriyle, gençlere toplumsal faydanın devlet eliyle değil, bireyler eliyle de yapılabileceğini, devletten beklenmesine gerek olmadığı, bizim de kendi örgütlenmemizle, çabamızla, çalışmalarımızla toplumsal fayda üretebileceğimizi, hayır üretebileceğimizi gösteren çok muazzam bir platform haline gelmiş olmak, bundan gerçekten çok gurur duyuyoruz. Ülke çapında örgütlenmiş olması, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye genelinde götürüyor olması, bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi 2026 Lansman Programına katıldı. Programa TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

'TÜRKİYE'DE GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ ÖRNEK BİR ÇABA, ÖRNEK BİR SEVİYE'

Programda konuşan Bakan Fidan, "Bizim gibi devlet geleneği çok güçlü bir milletin bütün organlarıyla millete hizmet götürdüğü bir yerde sivil toplumun bir araya gelerek gençlik örgütleriyle, gençlere toplumsal faydanın devlet eliyle değil, bireyler eliyle de yapılabileceğini, devletten beklenmesine gerek olmadığı, bizim de kendi örgütlenmemizle, çabamızla, çalışmalarımızla toplumsal fayda üretebileceğimizi, hayır üretebileceğimizi gösteren çok muazzam bir platform haline gelmiş olmak... bundan gerçekten çok gurur duyuyoruz. Ülke çapında örgütlenmiş olması, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye genelinde götürüyor olması, bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba, örnek bir seviye. Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun; bildiğimiz bilmediğimiz, burada olan olmayan bütün arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah bu tip kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin. Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı, hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizim yaşımıza geldiği zaman da dönüp geriye baktığında, geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindirdi arkadaşlar. Sizlerin bu yaşlarda aktivizmin içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli. Bizim bütün gençlerimizin bu şuurla, bu ruhla sahip olması milli eğitimimizinde gerçek hedefi" dedi.

'GENÇ YAŞLARDA BU TÜR AKTİVİTELERİN İÇERİSİNDE OLMANIZ ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Fidan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün kurumlarıyla, hocalarımızla vermeye çalıştığı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında tabii ki topluma bir ufuk da verilmesi gerekiyor. Devlet kurumları, asker ocağından tutun da okullarımıza kadar, devlet kurumlarına kadar her yerde bunu vermeye çalışıyoruz. Ama toplumun kendi kendine zorunluluk olmadan, menfaat beklemeden, para beklemeden, makam beklemeden bir iyiliği, bir faydayı harekete geçirmesi kadar kıymetli bir şey yok. Ben bir toplumların omurgasını oluşturan, ana kemiğini oluşturan ve dayanıklılık oranı dediğimiz oranı oluşturan hususta bir toplum kendi başına kaldığı zaman bireyleriyle ne kadar değer üretebiliyor, sanat üretebiliyor, hayır üretebiliyor, aktivite üretebiliyor? Bananecilikten ne kadar uzak durabiliyor? Ne kadar bencillikten uzak kalabiliyor? Ne kadar kendinden fedakarlık edip diğeri için, öteki için, diğer insanlar için katkı ortaya koyuyor. Bu gerçekten çok önemli. Genç yaşlarda bu tür aktivitelerin içerisinde olmanız gençliğini gerçekten aktivizmin içerisinde geçirmiş biri olarak söylüyorum belli noktalarda, çok kıymetli. İnşallah Allah sizlere huzurlu ömür verir, hayırlı başarılar verir ve belli yıllarınıza baktığınızda 'İyi ki vardım' diyeceksiniz. 'Oradaydım, bu faaliyetin içindeydim'. Buradaki arkadaşlıklar, iş birlikleri hiçbir zaman unutamayacağınız anlar olacak. Buradaki anların anlamı, ruhu psikolojiniz üzerinde bıraktığı etki hiçbir zaman için silinmeyecek. Birçok olayı, ilişkiyi buradaki tattığınız hususlar üzerinden ileride tanımlayacaksınız. Belki bir daha hiçbir zaman için bu şevki, bu huzuru, bu heyecanı bulamayacaksınız ama bu sizin için itici bir motor görevi yapmaya devam edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Benim söylediğim doğru. Benim söylediğim hakikat yaşamış biri olarak söylüyorum. Bakın, etrafımızda bizim yaşlarımızda olup, gençliğinde gerçekten bir davaya, toplumsal bir çabaya adanmış insanların hepsi o oluşum yıllarında, enerjinin en yüksek olduğu o yaşlarda, gençlik yıllarında ortaya koyduğu çabaları ömür boyu bir referans noktası olarak alıp yaşamaya devam ederler. Onun için de TÜGVA'nın böyle bir anlam dünyasına, eylem dünyasına zemin hazırladığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.