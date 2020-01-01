Tügva'dan sabah namazı buluşmaları - Son Dakika

Kurulduğu günden bu yana sosyal ve kültürel alanda yaptıkları çalışmalarla göz dolduran Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum Temsilciliği 2020'nin ilk saatlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla Sabah Namazı Buluşmaları adı altında program düzenledi.



Erzurum Muratpaşa Camii'nde yapılan sohbete gençlerin ve bayanların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı. 1 Ocak (bugün) sabah namazında yapılan organizasyona Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın yanı sıra Aziziye Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile birlikte TÜGVA yönetim kurulu, lise teşkilatları da varlık gösterdi. İlahiyatçı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun namaz sonrasında gençler için yaptığı söyleşide mest etti. Muratpaşa Camii kürsüsünde gençlere seslenen Hacımüftüoğlu, günümüz gençliğinin içinde bulunduğu acı tablonun ancak İslam'a sarılmakla giderileceğinin altını çizdi. Barış dini İslam'ın model gösterdiği gençliğin geleceğin barış elçileri olacağını söyleyen Hacımüftüoğlu, "Dil, din, coğrafi farklara rağmen kardeşliği telkin eden Kur'an'dır. Kardeşlik şuuru tüm insanlığa yayılmazsa, kardeşlik olmaz. Bu noktada eğitimi ailede başlatmak lazım. Üniversiteye gelene kadar toplumda bu tür şeylerin öğretilmesi lazım. Ancak toplumda eğitim noktasında en üst mertebe üniversiteler olmasına rağmen, buralarda polisin, jandarmanın olmasına aklım ermiyor. Şuurlu insanların olması gereken üniversitelerde kardeşliğe aykırılıklar olmaması gerekiyor." dedi.



NAMAZ SONRASINDA ÇORBA İKRAMI AZİZİYE BELEDİYESİ'NDEN



Namaz programı sonrasında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve gençler cami önünde hatıra resmi çekildi. Yeni yılın ilk ışıklarında düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları sonrasında katılımcılara çorba ikramı verildi. Namaz ve Sohbet sonrası verilecek çorba ikramını Aziziye Belediyesi karşıladı. Organizasyona katılan Başkan Orhan, bu tür organizasyonların her daim destekçisi olacaklarını söyleyerek TÜGVA'nın bu çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençliğin desteklenmesinin önemine değinen Başkan Orhan, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Gençlerimiz emin adımlarla geleceği inşa etmek için geliyorlar. Sosyal ve kültürel anlamda AK Parti iktidarlarının gençler için yaptığı projelerde artarak devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere gösterdiği özel ilgiyi müşahede ediyoruz. Siyaset arenasında da son yıllarda AK Parti ile başlayan genç katılım bunun göstergesidir" diye konuştu.



BAYAN KATILIMCILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ



Muratpaşa Camii'nde ki Sabah Namazı Buluşmalarına TÜGVA lise teşkilatları ve bayanların yoğun ilgisi görülmeye değerdi. Vatandaşlarında katılımının yüksek olduğu cami kalabalığı sabah namazları için özlenen tabloyu ortaya çıkardı.



GÜLAKAR; GENÇ NESİL DOLU DOLU GELİYOR



Sürekli olarak yaptıkları Sabah Namazı Buluşmalarında genç nesli namaza teşvik etmek olduğunu söyleyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Temsilcisi Abdullah Gülakar, farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları bu çalışmalardan olumlu tepkiler aldıklarını diye getirdi. Gülakar, "Geçliğimiz dolu dolu geliyor. Bilinçli bir gençlik amacındayız. TÜGVA dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Genel Başkanımızın da sürekli olarak dile getirdiği gibi Biz TÜGVA olarak; gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde "genç" tanımını değiştirmek adına yola çıktık. Bundan sonrada yapacağımız çalışmalar ile gençliğin kültürel ve sosyal gelişimlerinde katkıda bulunmak için çaba göstereceğiz" dedi. - ERZURUM