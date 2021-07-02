TÜGVA Genç Diplomat Akademisi'nin 7'incisi başlatıldı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Genç Diplomat Akademisi'nin (GDA) yedincisi başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, akademi, 2014 yılından itibaren her yıl siyaset, politika ve diplomasiye yakından ilgili alanlarda ihtisas yapmayı, gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen gençlere yönelik düzenleniyor.

Gençlerin stratejik düşünce yapılarını geliştirmelerine katkı sağlamak, gelecek hedeflerini belirlemelerinde rehber olmak ve gençlere belirtilen alanlarda farklı bakış açıları kazandırarak standart eğitime yeni bir soluk getirmek amacıyla yapılan program için, Türkiye'nin 81 ilinden mülakatlarda başarılı olan 50 öğrenci TÜGVA Genel Merkez binasında buluştu.

Alanında uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi ve bürokratların yer aldığı programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, İbn-i Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Aslan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, yazar Mesut Özcan, kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv ve gazeteci Selim Cerrah gibi önemli isimler katılım sağladı.

Programının sonunda gerekli katılımı sağlayan ve başarılı olan öğrencilere katılım sertifikası verilecek.

Gençlere Ankara'da ilgili bakanlık ve kurumları ziyaret etme imkanı sunularak, yer almayı hedefledikleri alanları birebir gözlemleme fırsatı sağlanacak.