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TÜGVA İzmir Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

TÜGVA İzmir Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

21.08.2021 20:24
TÜGVA İzmir Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliğinin 3. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliğinin 3. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyledi.

"Türkiye, Türkiye'den büyüktür" düsturuyla hareket ettiklerini belirten Eminoğlu, "Geçen yıl, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Ayasofya zincirlerini kırarak özgürlüğüne kavuşmuş oldu." dedi.

Ayasofya'nın dirilişinin bütün mazlum coğrafyaların tekrar uyanışına vesile olacağını dile getiren Eminoğlu, "Rabbim en yakın zamanda özgür bir Mescid-i Aksa, özgür bir Filistin'i, özgür Kudüs'ü, özgür Doğu Türkistan'ı nasip eder. Yeter ki davamızdan vazgeçmeyelim." diye konuştu.

Gençlerin kendilerini yetiştirmeleri gerektiğine işaret eden Eminoğlu, "En önemlisi, en öncelikli yapmamız gereken, 'önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla kendimizi en güzel şekilde geliştireceğiz. Bugün bize dayatılan rol modelleri değil, kendi rol modellerimizi örnek alacağız." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de birer konuşma yaptı.

Mesut Öndeş güven tazeledi

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş de yaklaşık 2 yıl önce göreve geldiğini, İzmir'de dokunmadık genç bırakmamak için yola çıktığını belirterek, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Divan başkanlığını Abdulhamid Balta'nın yaptığı seçimli genel kurulda Öndeş güven tazeledi.

Ege Üniversitesi, Yusuf Vardar, TÜGVA, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA İzmir Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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