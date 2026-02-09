TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor - Son Dakika
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor

TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
09.02.2026 17:05
TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı nüfus verilerine göre, Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Bu rakam bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artış gösterdi. Ancak verilerde dikkat çeken bir detay vardı; taşra bölgelerindeki nüfus oranı giderek düşüyor. Bazı köylerde nüfus 10 kişinin altına düştü, hatta üç köyde yalnızca 1 kişi yaşadığı belirlendi. Nüfusu en az olan il Bayburt oldu ve köy nüfuslarında büyük düşüş yaşandığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2024 yılı itibarıyla 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, geçen yıl 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi.

EN AZ NÜFUS BAYBURT'TA

2025 verilerine göre nüfusu en az olan il 82 bin 836 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişi ile Tunceli, 90 bin 392 kişi ile Ardahan izledi.

Öte yandan köy nüfuslarında büyük düşüş yaşandığı görüldü. Bazı köylerde nüfus 10 kişinin altına inerken, üç köyde yalnızca bir kişinin yaşadığı belirlendi.

İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en az nüfusa sahip 10 köyü...

• Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi

• Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi

• Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi

• Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi

• Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi

• Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi

• Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi

• Kemerli Köyü (Şırnak/Merkez): 4 kişi

• Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi

• Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi

EN KALABALIK KÖY ADIYAMAN'DA

Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplandı. En kalabalık köy ise Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu. TÜİK verilerine göre İpekli Köyü'nün nüfusu 6 bin 681 kişiye ulaştı.

